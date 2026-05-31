La zona oeste disfruta de "La fiesta de las familias"

Numerosos gijoneses se desplazaron en la mañana de este domingo al IES Mata Jove y al colegio Eduardo Martínez Torner para disfrutar de una nueva edición de "La fiesta de las familias", una cita impulsada por la plataforma "Creando comunidad" para conmemorar el Día Internacional de las Familias.

La actividad de la jornada se desarrolló desde las once de la mañana y hasta las seis de la tarde con juegos deportivos y talleres de todo tipo. Del apartado deportivo se encargó la Fundación Deporte Gijón Oeste (Fundego), una entidad creada por siete clubes que está ultimando los trámites para lograr su oficialización.