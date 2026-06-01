El caso de la supuesta apropiación indebida de 120.000 toneladas de carbón en el Musel: Exdirectivos de Ebhisa critican que KPMG no aluda al actual gerente

Abogados de tres de los exdirectivos de la Autoridad Portuaria de Gijón y de Ebhisa que están entre los investigados en la instrucción penal por supuesta apropiación indebida de 120.000 toneladas de carbón que NMR no pagó a su proveedor Telf, han cuestionado que el informe forense que encargó Ebhisa para esclarecer cómo salió el carbón de sus instalaciones y la actuación de la empresa en este caso, omitiera actuaciones del actual director gerente de Ebhisa y exdirector de la Autoridad Portuaria de Gijón, Gonzalo Mallo con el cargamento de carbón conflictivo. Se refieren a la etapa que analizó KPMG, entre 2020 y 2025, cuando Mallo era director de proyectos y mantenimiento de la terminal de minerales.

Los abogados del también exdirector de El Musel y exconsejero de Ebhisa, José Manuel del Arco; de la exgerente de empresa, L. H. B. y del exdirector de operaciones, A. A. P., preguntaron por esta omisión a los autores del informe forense, en su comparecencia judicial del pasado viernes. También lo hizo la defensa de NMR. La respuesta que dieron los autores del informe de KPMG es que no habían detectado "ningún email relevante al señor Mallo" en relación a la disputa por la falta de carbón del cargamento que NMR dejó sin pagar a Telf.

El abogado del exdirector de El Musel y exconsejero de Ebhisa, José Manuel del Arco, llegó a afirmar por su parte que Mallo "tuvo una activa participación con respecto al cargamento del carbón del ‘Berge Triglav’" (el barco que trajo el cargamento de 160.000 toneladas de las que 120.000 salieron de Ebhisa en noviembre de 2020 haciéndolas pasar por las de otro buque). Los autores del informe de KPMG, Pablo Varón y Juan Arenas respondieron que no habían identificado en las comunicaciones que analizaron que Gonzalo Mallo participase "en la controversia sobre el ‘Berge’, sobre que faltase carbón".

Sobre el asunto volvió a incidir el abogado de la exgerente de Ebhisa, L. H. al preguntarles si no consideraban relevante haber preguntado a Gonzalo Mallo por la merma de carbón cuando se produjo un episodio de autocombustión en abril de 2021. Lo que respondieron es que el actual gerente no estaba en las conversaciones sobre lo que estaba ocurriendo con el carbón. "Si hubiese habido alguna comunicación relativa al ‘Berge Triglav’ en la que figurase Gonzalo Mallo, en la que se hablase de Telf o de la disputa, habría aparecido" en el informe, pero no fue así, respondieron.

A preguntas de Patricia Melgarejo, abogada de NMR, declararon que no recordaban si tras el informe que remitió al Servicio de Control Ambiental del Principado Gonzalo Mallo por aquel episodio de autocombustión se dio algún aviso o alerta sobre que faltaba parte del cargamento.

En su comparecencia –de más de tres horas–, los autores del informe de KPMG también señalaron que no tuvieron ningún tipo de restricción por parte de Ebhisa en cuanto al acceso a la información que le fueron requiriendo para realizar su informe, aunque admitieron que faltaron cosas al no conservarse en los sistemas de la empresa datos sobre unos hechos que investigaron cinco años después de que hubieran ocurrido, como los registros operativos de varios días de noviembre de 2020. A este respecto, señalaron que no pudieron verificar si efectivamente se produjo un problema técnico, que fue la explicación que recibieron sobre la falta de registros en esas fechas que coinciden con el periodo en el que supuestamente se sacó el carbón.

Tres horas de declaración

También indicaron que no consideraron oportuno entrevistar a todos los miembros del consejo de administración de Ebhisa para corroborar si, como apuntaron en base a las actas, no se informó al Consejo de la controversia con Telf hasta 2024. También señalaron que cuando explicaron al Consejo de Administración de Ebhisa el resumen de su informe forense "lo que hemos notado es sorpresa". También indicaron que no consideraron oportuno entrevistar a la responsable de calidad de sistemas de Ebhisa "porque no aparecía en ninguna cuestión que requiriese aclaración por su parte", aunque sí mantuvieron reuniones de trabajo.

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Además de Del Arco y L. H., en este caso también figuran como investigados los dos socios de NMR, A.J.B.S. y D. R. M.; dos directivos y un empleado de la consignataria que trabajó tanto para NMR como para Telf, J. R., F. J. G. H. y C. M. y el expresidente de El Musel y de Ebhisa, Laureano Lourido.