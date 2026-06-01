Ebhisa prepara el recurso contra la sentencia que le obliga a indemnizar a Lourido con 102.000 euros por despido

La sociedad que gestiona la terminal de minerales de El Musel, Ebhisa, participada mayoritariamente por la Autoridad Portuaria de Gijón, se prepara para recurrir la sentencia que le obligaría a readmitir o a indemnizar con 102.840,54 euros a Laureano Lourido por no reincorporarlo como director general de la sociedad tras su cese como presidente de El Musel. Lourido estaba en excedencia de su puesto de alta dirección en Ebhisa durante los años en los que presidió El Musel. Ebhisa ya ha consignado en el juzgado los 102.840,54 euros de indemnización para poder interponer el recurso ante la sala de lo social del Tribunal Superior de Justicia de Asturias (TSJA).

La sentencia del juzgado de lo social número 4 de Gijón considera la negativa de Ebhisa a readmitir a Lourido en su anterior puesto como un despido improcedente, dando a la empresa la opción de reincorporarlo pagándole los salarios de tramitación o indemnizarlo con 33 días por año trabajado, aplicándole la legislación de una relación laboral ordinaria, después de que la empresa negara en el juicio que mantenía un contrato de alta dirección con Lourido, un tipo de contrato cuya indemnización es de 7 días por año trabajado.

Lourido desempeñó el cargo de director general de Ebhisa entre agosto de 2012 y septiembre de 2015, fecha en la que dejó el puesto al ser nombrado por presidente de la Autoridad Portuaria de Gijón. Con Ebhisa había firmado en 2012 un contrato de alta dirección. En octubre de 2015, el Consejo de Administración de Ebhisa adoptó un acuerdo por el que se le concedía a Lourido una excedencia especial –con reserva de puesto de trabajo y cómputo de la antigüedad mientras estuviera en excedencia– al haber sido nombrado para un cargo público como es el de presidente de la Autoridad Portuaria de Gijón.

Instalaciones de Ebhisa. / ANGEL GONZALEZ

En base a aquel acuerdo del Consejo de Ebhisa, Lourido podía solicitar su readmisión en el plazo de 30 días tras cesar en el cargo público. Eso fue lo que solicitó el 19 de febrero de 2025, tras su cese el día 7 del mismo mes.

Al tener un contrato de alta dirección, Ebhisa podía haberlo readmitido y al mismo tiempo desistir del contrato indemnizándolo con 7 días por año trabajado. No lo hizo al considerar que el contrato de alta dirección se había extinguido al haber pasado Lourido a ser presidente de la empresa (algo que fue en función de su cargo como presidente de El Musel).

Alegación de relación mercantil

Ebhisa se apoyó en el juicio en una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid que consideraba que se había extinguido un contrato de alta dirección al haber pasado aquella persona a tener una relación mercantil con la empresa. La magistrada del juzgado de lo social número 4 de Gijón no consideró que en este caso, hubiera una relación mercantil con Ebhisa por parte de Lourido, que no tenía remuneración por presidir el consejo de Ebhisa, según explican las fuentes consultadas.

Al haber negado la empresa que hubiera una relación especial de alta dirección, la magistrada le aplicó la normativa correspondiente a un despido improcedente ordinario. La indemnización es la máxima legal, al haber un tope de una anualidad de salario en las indemnizaciones por despido. Los salarios de tramitación, en caso de haber optado por la readmisión, habrían supuesto un desembolso mayor para Ebhisa.