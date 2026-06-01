Una exposición de grandes obras de pintores asturianos llega a la playa de Poniente
Ventura Álvarez Sala, Juan Martínez Abades o Sebastián Miranda, entre los autores
N. M. R.
“Lienzos de museo a pie de calle. Gijón, sus gentes y el mar” es el título de la exposición impulsada por la Autoridad Portuaria a iniciativa del Club Rotario que hoy se inaugurará en la playa de Poniente. Una muestra formada por siete obras del siglo XX todas ellas de autores asturianos como Ventura Álvarez Sala, Fernando Magdaleno, Juan Martínez Abades, Sebastián Miranda, José María Navascués y Nicanor Piñole.
La iniciativa, que partió del Club Rotario de Gijón, ha contado con la participación de Femetal y con la colaboración del Ayuntamiento de Gijón y del Museo Reina Sofía, al facilitar la reproducción de varias obras de su propiedad.
Al acto inaugural asisten también, por parte del Club Rotary de Gijón, su presidente, Marcos Tamargo; la exalcaldesa de Gijón e integrante del club, Paz Fernández Felgueroso; y la expresidenta y también miembro de los rotarios, Patricia García Zapico. Femetal estará representada por su secretaria general, María Pérez, y por su vicepresidente, Félix Baragaño.
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