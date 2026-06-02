Luz verde a 224.600 euros del Ayuntamiento para Mar de Niebla: "Es un convenio estratégico"

A 224.600 euros alcanza la dotación económica para este año del convenio nominativo que el Ayuntamiento tiene con la Fundación por la Acción Social Mar de Niebla, al que acaba de dar su aprobación la Junta de Gobierno. Un convenio que desde el año 2024 depende directamente de la Alcaldía y que tiene la consideración de "estratégico", como explicó el director general de Alcaldía, Coordinación y Proyectos de Ciudad, Jaime Fernández-Paíno.

El convenio da soporte a cuatro programas de la entidad que trabaja fundamentalmente en la zona oeste gijonesa. El primero es el de intervención socioeducativa infantojuvenil, que atiende a niños, niñas y adolescentes de 13 a 16 años y que tiene una dotación municipal de 50.000 euros. A ese dinero se suman 11.600 euros del proyecto Oeste Joven de dinamización juvenil en La Calzada y 38.000 de actuaciones de inserción sociolaboral.

El apoyo de Alcaldía

Pero la cuantía más importante son los 125.000 euros que el Ayuntamiento concede al proyecto Eslabón de trabajo en la calle con personas en situación de exclusión. A estos programas que ya se incluyen en el convenio se sumará en unos días, vía adenda, uno nuevo sobre cocinas comunitarias. Este proyecto piloto tiene una dotación económica de 30.000 euros que el Ayuntamiento tramité en una reciente modificación presupuestaria.

"Esta dotación no va incluida porque todavía está en trámite de información pública pero no queríamos retrasar el convenio y generarle a Mar de Niebla una tensión de tesorería innecesaria. Así que tramitaremos una adenda a lo largo del mes que viene", explicó Paíno.

"Todo reconocimiento es poco a la labor que se realiza desde Mar de Niebla y saben que desde la Alcaldía tienen todo el apoyo que puedan necesitar", remató el director general de Alcaldía. El día del convenio se abona en un pago único.