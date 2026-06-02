El paseo de Poniente acoge una exposición permanente con reproducciones de obras de artistas asturianos

Reproducciones de siete obras de pintores asturianos del siglo XX pueden contemplarse en la exposición permanente al aire libre que se ha inaugurado este martes en el Paseo de Poniente, una iniciativa de la exalcaldesa Paz Fernández Felgueroso y que ha sido sufragada por la Autoridad Portuaria de Gijón en el marco de su plan Proa, para la reordenación y mejora de los espacios en los que se interrelacionan el Puerto y la ciudad.

Aunque la presidenta de El Musel, Nieves Roqueñí y el presidente del Club Rotario de Gijón, el pintor Cargos Tamargo resaltaron que la idea había partido de Paz Fernández Felgueroso, esta última, integrante también de los rotarios gijoneses, prefirió señalar que el proyecto es "colectivo" de los rotarios gijoneses, aunque fuera ella quien lo sugirió.

"Se lo planteamos a la Autoridad Portuaria, que lo acogió desde el primer momento. ¿Qué queríamos? Un poco lo que va a hacer el Museo Prado en Tabacalera; que lienzos de museos salieran a pie de calle para que la gente los vea. Por eso, entre otros está el Retablo del Mar, de Sebastián Miranda, que vendrán los de Cimadevilla a identificarlo, porque se los conocen a todos" los que aparecen retratados en ese lienzo.

Además de Sebastián Miranda, esta exposición permanente también incluye obras de Ventura Álvarez Sala, Fernando Magdaleno, Juan Martínez Abades, José María Navascués y Nicanor Piñole, todas relacionadas con el mar y sus oficios. Además del Puerto, la iniciativa también ha contado con la colaboración del Ayuntamiento y de Femetal.

"Apertura a la ciudad"

"Gijón es una ciudad que siempre ha mirado al mar y proyectos como este hacen que el mar nos devuelva la mirada", apuntó Carlos Tamargo, quien señaló que para las reproducciones de las obras "se han escogido materiales muy especiales para que perduren y esperamos que no haya vandalismo y puedan continuar aquí por tiempo para disfrute de todo el mundo". Añadió que aún queda espacio en Poniente para añadir más reproducciones de obras en el futuro.

Participantes en la inauguración. / Marcos León

Roqueñí por su parte resaltó que "con esta exposición permanente, que va a quedar aquí, ponemos en valor un patrimonio que es patrimonio de todos y que muestra como la ciudad ha crecido alrededor del Puerto y como el Puerto con esos oficios tan industriales, tan ligados a lo que son las gentes de Gijón han tenido aquí su espacio y vuelven otra vez a ocuparlo", resaltando que el apoyo de El Musel a la iniciativa es "una muestra de la apertura a la ciudad que a través de la cultura queremos hacer desde la Autoridad Portuaria".