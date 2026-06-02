La Semana Negra de Gijón se llena de música y cine para celebrar la identidad cultural asturiana

La Semana Negra volverá al Arbeyal con mucho más que literatura. Así lo acaba de anunciar el certamen de novela negra desde el que se concreta que del 4 al 10 de julio habrá diferentes espacios en los que se entralazarán la música, la conversación y el cine documental. En total, habrá siete actos programados en los que habrá diferentes actuaciones en directo y propuestas audiovisuales para "acercarse a artistas, escenas y lugares que han contribuido a definir la identidad cultural de Gijón y de Asturias".

El primero de los actos será un recuerdo a "Ilegales" y al añorado Jorge Martínez. El 4 de julio, con el nombre de "Siempre Ilegales", se proyectará la cinta "Ilegales 82" que recorre los orígenes del grupo. Además, habrá un concierto de "Los Ruidos". Mientras, el domingo 5 de julio, el acto llevará por título "Xixón Sound: cuando una ciudad cambió la música española". Habrá diferentes conversaciones, se proyectará el documental "Generación Xixón Sound" dirigido por Aure Roces en los que se viaja a esos tiempos en los que surgieron bandas clave como "Australian Blondie", "Manta Ray" o "Doctor Explosion".

El lunes 6 de julio será el turno de "Gijón más joven: el futuro toma el escenario". Habrá un concierto de la banda "Lia & The Wave Transfer Band". El martes se subirá a las tablas Igor Paskual con un formato que aunará concierto, relato y reflexión y que se llamará "Cómo hacer una canción de pop rock español y no morir en el intento". Para el 8 de julio, otro clásico. Habrá un concierto de "Javi y los paramétricos" y se proyectará el documental "Savoy, 35 años y una noche". El 9 de julio, dos caras muy conocidas. Estarán Litus, líder de la banda del programa "Leit Motiv" que compartirá protagonismo con Pablo Novoa, intérprete de "Golpes Bajos" y colaborador de Luz Casal, Miguel Bosé o Joaquín Sabina.

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Para cerrar, el día 10 la velada la protagonizarán Jeff Espinoza y Ramón Arroyo. El primero es una de las grandes referencias del blues en España y el segundo uno de los fundadores de "Los Secretos".