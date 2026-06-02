Los socios privados de Ebhisa deben implicarse en la solución de su crisis, sostiene la presidenta de El Musel

La presidenta de la Autoridad Portuaria de Gijón y también de Ebhisa, Nieves Roqueñí, abogó este martes porque los accionistas privados de la sociedad (ArcelorMittal, EdP y Corporación Masaveu) pongan de su parte en buscar una solución para la situación que afronta este año Ebhisa, que acabará el ejercicio con pérdidas al encarar el peor año de su historia en tráficos, tal como adelantó LA NUEVA ESPAÑA. El principal accionista de la terminal de minerales de El Musel es la propia Autoridad Portuaria, que también también tendrá que implicarse en la solución, al igual que la propia Ebhisa. En palabras de Roqueñí: "estamos analizando todo el escenario y tendremos que poner todos de nuestra parte, tanto la Autoridad Portuaria, como Ebhisa, como los accionistas de la sociedad".

Roqueñí, no obstante, señaló que "es pronto" para concretar las medidas que habrá que adoptar ante las pérdidas en las que va a incurrir Ebhisa este año, que cerrará 2026 con unos tráficos insuficientes para cubrir sus gastos operativos, planteando "todavía no dar todo por perdido, sino tratar de poner las soluciones para que este año lo podamos salvar, para afrontar el futuro con la previsión de crecimiento que tienen los tráficos de Arcelor".

La referencia al apoyo a Ebhisa de los socios privados tiene especial significado en lo que respecta a ArcelorMittal, que ahora es con muchísima diferencia el principal cliente de la terminal, tras el fin de las centrales eléctricas de carbón. Además, es el mayor accionista privado, con un 11,20% de las acciones.

La parada durante 7 meses por avería de uno de los dos hornos altos de Arcelor en Gijón es lo que ha llevado a esta situación. La siderúrgica acumula en sus instalaciones, y también en la propia Ebhisa, millones de toneladas de mineral de hierro que no pudo consumir y que le garantizan existencias hasta octubre.

Acopios de mineral de hierro en las instalaciones de Arcelor, con los hornos altos a la derecha de la imagen. / ANGEL GONZALEZ

La parada del horno no sólo afectará a las cuentas de Ebhisa, sino de la propia Autoridad Portuaria de Gijón, al reducirse los ingresos previstos por tasas. En este sentido, Roqueñí avanzó que la Autoridad Portuaria "tendremos que tratar de ajustar nuestro presupuesto de gasto y de inversiones a la realidad de un año que va a ser difícil", matizando que los tráficos se van a recuperar en los próximos años.

Pero en Ebhisa la situación es más acuciante. Al descenso de tráficos en 2026 se suman otros costes para la empresa, que ya ha empezado a devolver los 4,7 millones de euros de tasas que la Autoridad Portuaria le aplazó en 2024, de los que la mitad los tiene que reintegrar este año, además de los gastos por los pleitos en los que está inmersa la empresa, el último de ellos los 102.000 euros de indemnización al expresidente de El Musel, Laureano Lourido, por la sentencia que considera improcedente su despido de Ebhisa, donde tenía plaza reservada, y que la empresa ya ha tenido que consignar judicialmente para poder recurrir el fallo ante el TSJA. Roqueñí declinó valorar esta sentencia.

Actividades náutico deportivas

Roqueñí también se refirió al futuro acceso a El Musel por Aboño, señalando al respecto que «tenemos que estar a los tiempos del Ministerio», que está a punto de licitar el desdoblamiento del tramo Lloreda-Veriña de la GJ-10. Recordó que el Puerto sigue trabajando en la recuperación de la autopista del mar entre El Musel y Nantes y que en la reciente visita del Comisionado del Arco Atlántico, y la Coordinadora del Espacio Marítimo Europeo, "que es la que impulsa este tipo de iniciativas en Europa, han visto con buenos ojos y nos han comprometido cierta ayuda en el impulso a esta iniciativa".

Habló también sobre las nuevas normas estéticas y técnicas de los puestos de las empresas que realizan actividades náutico deportivas, aprobada en el consejo de la Autoridad Portuaria del pasado 7 de mayo, Roqueñí señaló que "el cambio es necesario, es la zona más noble de la ciudad, la más transitada de la ciudad y tiene que tener el estándar de calidad que buscamos en todo el frente marítimo en el que operamos", por lo que pidió a las empresas afectadas un "esfuerzo" para alcanzar esa homogeneización y estándar de calidad. Roqueñí, no obstante, señaló que se analizará una a una cada autorización temporal, para que no impida la actividad de esas empresas en el verano.