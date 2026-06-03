Las dos batallas de Ecojove: Gijón exige a Zapico sentarse ya a rediseñar el plan mientras IU y PSOE, socios en el gobierno de Asturias, ahondan en su desencuentro sobre esta operación

El plan de vivienda protegida para Jove diseñado en 2008 bajo el nombre de Ecojove, y que acabó durmiendo el sueño de los justos herido de muerte por la crisis inmobiliaria se ha convertido ahora, casi veinte años después, en motivo de bronca política a varias bandas. Una la que enfrenta al gobierno local de Foro y PP con el gobierno autonómico, y más en concreto con el consejero de Vivienda, Ovidio Zapico. Y otra la que confronta a los dos socios del gobierno de Asturias, PSOE e IU, después de que los socialistas apoyaran en el parlamento asturiano una proposición no de ley impulsada por Foro para solicitar la reactivación del proyecto, que planteaba 1.900 viviendas protegidas, adecuándolo a la nueva realidad.

Reactivación contra la que se ha posicionado por activa y por pasiva la consejería que encabeza el único representante de IU en el gobierno del Principado. La proposición no de ley salió adelante con los apoyos de Foro, PP, Vox y PSOE y el rechazo de Convocatoria por Asturies y Covadonga Tomé. No salió adelante la propuesta de arrancar ya con una primera fase de 300 viviendas. Una idea que la Alcaldesa, Carmen Moriyón, había adelantado en el Pleno de Gijón.

De ambas batallas se escribieron nuevos capítulos en las últimas horas a partir de la reivindicación del gobierno de Gijón del cumplimiento del acuerdo parlamentario, por un lado, y un duro cruce de acusaciones entre el portavoz municipal de IU, Javier Suárez Llana, y el diputado autonómica y secretario general de la Agrupación Socialista de Gijón, Monchu García. Para abrir más el abanico político de la bronca las reflexiones de Suárez Llana fueron secundadas por la portavoz municipal de Podemos, Olaya Suárez.

Jesús Martínez Salvador, portavoz del gobierno local. / Lne

Desde el equipo de gobierno, y a través de su portavoz, Jesús Martínez Salvador, ya se adelanta que "como anunció la Alcaldesa, este Ayuntamiento no se va a quedar parado y una vez aprobada la proposición no de ley impulsada por Foro Asturias, vamos a insistir al Principado para sentarnos y buscar una fórmula que, con la colaboración de ambas instituciones, permita iniciar cuanto antes la construcción de vivienda pública, sean 200, 300 o 2.000. Ante un problema como este, no hacer nada es dar la espalda a la ciudadanía".

No escatimó el forista la oportunidad de echar sal en la herida de la izquierda. "El empeño del consejero Zapico en bloquear la construcción de 2.000 viviendas públicas del proyecto Ecojove es tan sangrante que hasta su propio socio de gobierno no ha tenido más remedio que dejarlo solo ante su incompetencia", explicó Martínez Salvador antes de considerar que "roza la prevaricación moral" que "ante un problema como el de la vivienda, la consejería con competencias en la materia se dedique a paralizar proyectos clave y se niegue a replantearlos por cuestiones meramente ideológicas".

En cuanto al rifirrafe entre IU y PSOE el primero en mover ficha fue Javier Suárez Llana. El portavoz de IU cargó contra "la alianza del PSOE con la derecha y la ultraderecha en políticas de vivienda pensadas para la especulación. Un PSOE que es tan responsable como el PP de la crisis de vivienda que estamos viviendo hoy por considerar la vivienda como un bien de mercado y no un derecho y un PSOE que como Foro, PP y Vox está actuando como portavoz de un grupo de inversores privados. Ecojove es una iniciativa de privados en suelo privado. No es una actuación de vivienda pública".

Olaya Suárez (Podemos) y Javier Suárez Llana (IU), en el Ayuntamiento. / Lne

Volvió a reiterar el portavoz local de IU que su formación política no apoyará desarrollar un barrio en esa parte de Jove por estar desconectada de la ciudad y en la zona cero de la contaminación pero dio la solución a quienes sí abogan por ese plan. "Un pelotazo urbanístico del PSOE lo convirtió en suelo urbanizable. Y la competencia para desarrollar ese tipo de suelo la tiene el Ayuntamiento", les retó. Para Suárez Llana llama la atención que Moriyón "que no es nueva, no se acordara de Ecojove hasta ahora, y lo hace para tapar sus fracasos en política de vivienda. IU no va a colaborar nunca en desarrollar modelos de segregación social y territorial. Eso es Ecojove".

La portavoz municipal de Podemos, Olaya Suárez, presente en el momento en que el edil de IU hacía esas reflexiones, incidió en rechazar una "iniciativa privada en la que se quiere regalar dinero público a constructores a través de la fórmula de vivienda de protección oficial. Suárez habló de los dos modelos de acción en materia de vivienda: "el de la derecha, donde está el PSOE, y el de la izquierda".

Al papel de cada uno en el pasado también hizo referencia el socialista Monchu García –que además fue quien defendió el voto del PSOE en el debate en la comisión de Vivienda de la Junta General–al indicar que "resulta sorprendente que IU estuviera en su momento al frente de Vivienda en el Principado cuando se firmó el convenio con el Ayuntamiento de Gijón para impulsar Ecojove y ahora hable de pelotazo urbanístico. Yo les invito a aclarar esas acusaciones, señalar quién se enriquece y cómo, y por supuesto aportar pruebas, que sean valientes y se dejen de insinuaciones".

Política de pajarinos y florecitas

Para el líder socialista lo importante es que "estamos hablando de 1.900 viviendas asequibles. Si ahora rechazan Ecojove, ¿dónde proponen construir esas 1.900 viviendas que se necesitan? Lo urgente es construir vivienda y desbloquear Ecojove no implica rechazar construir en otras zonas de la ciudad. Necesitamos vivienda en todas partes".

Monchu García, en la Casa del Pueblo. / Ángel González

Además de una defensa de la necesidad de vivienda, García hizo una defensa de la zona oeste. "Lo que hacen IU y su portavoz adjunta de Podemos es estigmatizar a la zona oeste. Si existen problemas de contaminación, hay que ponerles solución, no trasladar a las vecinas y vecinos el mensaje de que viven en un gueto. Ya hay vecinos y no pocos en ese entorno", explicó el socialista que colocó a los dos partidos a la altura de Carmen Moriyón. Y no para bien. "IU y Podemos vuelven a caer en una política de pajarinos y florecitas, absolutamente desconectados de la realidad. Comparten con Carmen Moriyón la misma visión de luces cortas sobre Gijón, o no quieren o no saben ver más allá, y o no saben o no quieren poner solución al problema de la vivienda. En eso son muy similares".