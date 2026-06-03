Gijón alcanza un acuerdo con la fundación del príncipe Alberto de Mónaco para realizar acciones conjuntas de desarrollo sostenible: "Nos permite posicionar al Acuario como una referencia"

El Ayuntamiento de Gijón, el Bioparc Acuario y la Fundación Alberto II de Mónaco han alcanzado un acuerdo para impulsar acciones conjuntas para la promoción del desarrollo sostenible. Con esta colaboración, fuentes del gobierno local destacan que "el Acuario amplía su posicionamiento internacional y abre nuevas vías de trabajo con el Museo Oceanográfico de Mónaco", que fue fundado en 1910 y alberga más de 6.000 especies.

El acuerdo se firmó este martes en un encuentro en Madrid entre el edil de Relaciones Institucionales y Juventud, Jorge González-Palacios y el director del Bioparc Acuario de Gijón, Alejandro Beneit, con el príncipe Alberto de Mónaco. En esa reunión confirmaron que van a comenzar a desarrollar, de manera conjunta, actividades de promoción del desarrollo sostenible. "Este nuevo acuerdo nos permite posicionar a Gijón y a su Acuario como polos de referencia en la defensa del medio marino y como abanderados de la economía azul", resalta González-Palacios.

Desde la concejalía de Relaciones Institucionales explican que el encuentro con Alberto II de Mónaco está enmarcado en su estrategia para proyectar la ciudad de Gijón y su Acuario, que este mes alcanza su 20.º aniversario. "Siempre hemos repetido que queremos ser proactivos, aprender de otras iniciativas europeas, pero también mostrarnos orgullosos de quiénes somos y de lo que tenemos", argumenta el edil, al tiempo que Alejandro Beneit reivindica que "con esta nueva vía de comunicación, el Bioparc Acuario de Gijón crece, se posiciona en el exterior y mejora su proyección internacional". "Se abre ahora la puerta a proyectos ilusionantes que sin duda nos beneficiarán", completa Beneit.

Este acuerdo llega tan solo dos semanas después de que el Ayuntamiento firmara otra vinculación con el Museo Americano de Historia Natural. El encuentro con el Príncipe Alberto II y la Princesa Charlène tuvo lugar en Madrid, durante su visita por el 150 aniversario de la representación diplomática del Principado de Mónaco en España, así como del 10.º aniversario de la creación de la sede española de la Fundación Príncipe Alberto II de Mónaco.

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La Fundación Alberto II de Mónaco ha subvencionado más de 830 proyectos, con más de 122 millones de euros, y cuenta con un centenar de socios institucionales y once sucursales en todo el mundo.