El homenaje de Gijón a "Los Collacios", el premio a toda una vida de entrega a La Calzada: "Lo dieron todo por el barrio"

La familia de Roberto González y Margarita Rodríguez recuerda con cariño los premios "Maíces de oro" que durante dos décadas entregaron González y Rodríguez, los impulsores de la agrupación folklórica Los Collacios. Con aquellos galardones, estos dos históricos vecinos de La Calzada reconocían la labor de otros vecinos que luchaban por el crecimiento del barrio a través de la cultura o la comunicación, entre otros ámbitos. Ahora, Roberto y Margarita -fallecida en 2016-, recibirán el agradecimiento de toda la ciudad de Gijón a su dedicación por el barrio a través de un acto que tendrá lugar el 12 de junio en el parque Fernando VI para darle el nombre de "Los Collacios" a uno de sus espacios verdes. "Tenemos muchas ganas de que llegue el día. Están siendo jornadas intensas y de mucha emoción", afirman los hijos y nietos de Roberto y Margarita.

El espacio en el que se colocará una placa conmemorativa es la zona verde que se encuentra frente al número 1 de este parque del Cerillero, el bloque de viviendas en el que crecieron junto a sus padres Magaly, Roberto y Jéssica, los tres hijos de Roberto González y Margarita Rodríguez. "Es el sitio perfecto. Desde aquí partían todas las excursiones y era donde hacíamos muchas actividades y las recogidas solidarias para los festivales benéficos que les gustaba hacer", comenta Magaly, la mayor de los hermanos.

Magaly fue una de las encargadas de organizar un dosier en el que recogieron toda la trayectoria de este mítico grupo folclórico que fue fundado en 1969. Ese cuaderno, así como las firmas que recogieron en establecimientos y a pie de calle, fueron entregados al Ayuntamiento a finales de 2025. Finalmente, esta semana se ha confirmado que la Junta de Gobierno daba luz verde a la propuesta del homenaje a Roberto González y Margarita Rodríguez.

"Estamos viviendo jornadas de mucha emoción"

"Una de las cosas que les pedimos en el dosier era que la placa la pusieran pronto para que mi padre pudiera vivir ese momento. Nos da pena que no vaya a estar mi madre, que eso ya sería increíble", señalan Magaly y Jéssica, que presumen de las décadas de trabajo que acumularon sus padres para llevar el nombre de La Calzada por toda Asturias y más allá de las fronteras regionales. "Es un homenaje más que merecido. Hicieron todo por el barrio desde el minuto 1. Impartían clases de baile y de teatro, organizaron festivales benéficos... hicieron de todo. Y siempre estaban ahí para quienes lo necesitaban", resaltan.

Fueron varias generaciones de vecinos de La Calzada las que participaron en aquellas actividades organizadas por "Los Collacios". "Lo más bonito es que mantenemos mucho contacto entre todos los que participábamos. Fueron dos personas que hicieron barrio", aseveran Magaly y Jéssica, quienes ponen el foco en que "es una buena idea que haya vecinos que den nombre a sitios de la ciudad, ya que mucha gente no está reconocida".

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El resto de los familiares de Roberto González y Margarita Rodríguez también están de enhorabuena tras conocer la decisión del Ayuntamiento. "Está muy bien que vaya a haber una placa que reconozca el trabajo que ellos hicieron por el barrio. A cualquiera que le preguntes en esta zona saben lo importante que fueron", manifiesta David González, nieto de Roberto y Margarita.