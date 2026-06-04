El Acuario de Gijón, sede de una jornada sobre investigaciones doctorales y el cambio climático marino
Rafael González-Quirós, director del Oceanográfico, impartió la conferencia inaugural, titulada "Ciencias oceánicas, diplomacia científica e interacción entre ciencia y política"
El Bioparc Acuario de Gijón acogió este jueves la jornada "Investigadores doctorales a la mar: tesis en curso sobre el cambio climático marino", organizada por la Cátedra de Cambio Climático de la Universidad de Oviedo y el propio Acuario con la colaboración del Centro Oceanográfico de Gijón, el Principado y "Doctorandes a la mar". A la inauguración acudieron Alejandro Beneit, director del Acuario; Susana Madera, directora general de Medio Ambiente del Principado; y Verónica Cañal, directora de Área Cátedras de Empresa e Institucionales de la Universidad de Oviedo.
El encuentro constó de varias charlas sobre distintos aspectos. Rafael González-Quirós, director del Oceanográfico de Gijón, impartió la conferencia "Ciencias oceánicas, diplomacia científica e interacción entre ciencia y política". La última corrió a cargo de Susana Acle, directora de Biología, Veterinaria e Investigación del Acuario. Se titulaba "Conservación marina en el CRAMA Bioparc".
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