Empieza la negociación de Ecojove: ya hay cita entre la Consejería de Vivienda y el Ayuntamiento para hablar de su reactivación

Ya hay fecha para que la consejería de Vivienda del gobierno del Principado de Asturias y el Ayuntamiento de Gijón se sienten a hablar de Ecojove: el próximo viernes día 12. A instancias de la consejería va a tener lugar una reunión entre la directora general de Urbanismo, Laura López, y el concejal de Urbanismo, Jesús Martínez Salvador. La intención de la Consejería con esta cita es poner en común actuaciones en materia de vivienda dentro de un marco general de colaboración pero es evidente que Ecojove tendrá un protagonismo especial en la reunión. Así lo quiere el gobierno municipal.

Más tras el reciente acuerdo parlamentario exigiendo su reactivación, previa reformulación para adecuarlo a la nueva realidad pero manteniendo la intención de generar vivienda asequible en Gijón que salió adelante en la Junta General con los votos de Foro, PP, Vox pero también del PSOE, lo que abrió una brecha entre los dos socios de gobierno del Principado ya que IU se ha posicionado en contra desde el primer momento. Tras el acuerdo en el parlamento, a través de una proposición no de ley presentada por Foro, fue el también forista gobierno de Gijón quien exigió del Principado entarse a hablar para ejecutar ese mandato.

Nunca fue una actuación pública

La consejería que lidera Ovidio Zapico (IU) rechaza recuperar, aunque sea reformulado, ese proyecto que se diseñó en 2008 para esa zona de Jove y que conllevaba construir 1.900 viviendas protegidas. Desde la Consejería se recuerda sobre este proyecto "que nunca fue una actuación pública y que el Principado no puede reformular lo que nunca se formuló ni puede construir vivienda pública en terrenos que no son suyos".

Se recuerda desde el equipo de Zapico que hay una diferencia sustancial con respecto a 2008 y es que entonces no era suelo urbanizable –por eso la necesidad de una ordenación especial para reclasificarlo y que se pudiera hacer vivienda protgida– y ahora si lo es por lo que "la competencia para su aprobación es municipal". La Consejería de Vivienda ya advierte que no le gusta un crecimiento residencial de esa envergadura "en una zona con graves problemas de contaminación y cuya conexión con la ciudad están sin resolver pero nada impide el desarrollo de un suelo urbanizable mediante los mecanismos ordinarios".

Motivos de desencuentro

Fuentes de la Consejería de Ordenación del Territorio, Urbanismo, Vivienda y Derechos Ciudadanos, explican que estar en contra de este plan de vivienda de Jove "no signifca que no nos preocupe la situación de la vivienda en Gijón. Queremos invertir en Gijón, queremos hacer vivienda en Gijón y queremos contribuir a mejorar la vida de los gijoneses". Su intención es orientar esas actuaciones en otras zonas de la ciudad, por ejemplo el Sur, con mayores necesidades. Sin embargo, el Ayuntamiento reivindica recuperar el plan de Ecojove. La Alcaldesa, Carmen Moriyón, sugirió en un Pleno empezar con una primera fase de 300 viviendas. Esa idea se incluyó en la proposición no de ley que Foro llevó a la Junta General pero no salió adelante al desmarcarse el PSOE en la votación.

Ecojove no solo se convirtió en nuevo motivo de pugna entre IU y PSOE en el gobierno autonómico. También profundizo el desencuentro entre la Consejería de IU y el Ayuntamiento de Gijón de Foro y PP. La Consejería se ha mostrado en contra de actuaciones municipales en materia de vivienda como el Plan Llave o Gijón confía alquilando y el Ayuntamiento ha plantado cara a la resolución declarando Cimavilla y La Arena zonas tensionadas.