La gran acampada de La Calzada contra el tráfico pesado estará repleta de actividades: "Queremos simbolizar que en 31 años no se ha avanzado nada"

Desde un discurso del cronista oficial de Gijón, Luis Miguel Piñera, hasta un "flashmob" al ritmo de "La Macarena", pasando por mesas redondas y una bicicletada infantil. Estas son solo algunas de las citas que ha organizado la Asociación de Vecinos "Alfonso Camín" de La Calzada para llenar de actividad la gran acampada que desarrollarán del viernes al domingo en los jardines de Lázaro Cárdenas para denunciar por enésima vez el tráfico pesado que soporta la avenida Príncipe de Asturias. "Queremos que sirva como homenaje a quienes participaron en las acampadas de 1995 y de 1997 y simbolizar que en 31 años no se ha avanzado absolutamente nada", explica el líder de la entidad vecinal, Carlos Arias.

Los preparativos para la gran acampada de los vecinos de La Calzada, en imágenes / Marcos León

La de este fin de semana será la tercera gran acampada de la historia que impulsan los vecinos de La Calzada para protestar contra la contaminación que se sufre en la zona. Desde el mes de abril, la asociación "Alfonso Camín" se puso manos a la obra para conseguir que la protesta de este fin de semana sea un éxito a nivel de carga reivindicativa y de asistencia. "Invitamos a toda la gente de Gijón a participar", resalta Arias.

Gracias a la colaboración de los residentes en el barrio, la entidad ya cuenta con alrededor de 15 tiendas de campaña y espera que más vecinos participen con las suyas. El montaje del campamento se realizará el viernes, de 17.00 a 19.00 horas. A continuación, Luis Miguel Piñera ofrecerá un discurso que servirá para dar el pistoletazo de salida al resto de actos preparados. La jornada del viernes se completa con un corte de tráfico en Cuatro Caminos, un taller en el que se plantarán "buenos pensamientos" a través de semillas, y una mesa informativa con recogida de firmas a las 19.30 horas.

Una queja formal que llegará "en breve" al Defensor del Pueblo

El sábado, a las 12.00 horas se producirá un corte de tráfico en el que se llevará a cabo un corro en Cuatro Caminos, donde se realizará un circuito de chapas, canicas y coches de juguete hasta que finalice el corte. Por la tarde, los asistentes podrán disfrutar de juegos desde las cinco. A las 18.00 horas se montará la réplica de la "mesa de la Concordia", guardada en el colegio Miguel de Cervantes desde la visita que hizo en 2019 la alcaldesa de Gdansk, Aleksandra Dulkiewicz, cuando vino para recoger el Premio Princesa de Asturias de la Concordia. A continuación se desarrollará el debate "1995-2026, 31 años no son nada", entre jóvenes y veteranos de la primera acampada. Por último, desde las 19.30 horas habrá una sesión de karaoke con las canciones más exitosas del 1995.

La actividad del domingo también arrancará con un corte de tráfico al mediodía, que contará con la actuación de la charanga "Ventolín". A las 12.30 será el turno de una bicicletada infantil, en la que todos los niños participantes recibirán un obsequio. La Calzada celebrará las últimas horas de la acampada con un "flashmob" de La Macarena a las 17.00 horas. El campamento empezará a desmontarse a las seis de la tarde.

Tanto la noche del viernes como la del sábado, habrá vecinos que estén "haciendo guardia" en los jardines de Lázaro Cárdenas. Juan Manuel Moreno Cubino fue uno de los gijoneses que durmió en las tiendas de campaña que se instalaron en las otras dos anteriores acampadas. "Guardo muchos recuerdos, pero lo peor es que el problema sigue siendo el mismo", lamenta Cubino, que pone el foco en que "de aquella, no existía ni el carril bici que cruza estos jardines".

Desde la asociación "Alfonso Camín" subrayan que "esta nueva protesta es muy necesaria". "Nos sentimos totalmente desamparados. Si no fuera algo tan grave, sería hasta de risa ver cómo las administraciones se desmienten entre ellas siendo del mismo signo político", denuncia Arias, en referencia al choque entre el Ministerio y el Principado para ejecutar el bulevar de Príncipe de Asturias. "Pedimos seriedad y un poco de respeto hacia todos los vecinos que sufren esto a diario", asevera el líder de los residentes de La Calzada.

Más allá de la gran acampada, los vecinos del barrio están ultimando la queja formal que presentarán al Defensor del Pueblo de la mano de la Federación de Asociaciones Vecinales (FAV) de la zona urbana de Gijón. "Estamos ya terminándolo. El acuerdo con la FAV es total y en el documento haremos hincapié en la salud y en que es una reivindicación de hace 30 años, por lo que es un problema de ciudad", subraya Arias.