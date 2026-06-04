Barbón se mantiene firme ante Puente y vuelve a exigir agilidad en la obra del bulevar de Príncipe de Asturias, en Gijón: "La asumimos nosotros y la hacemos nosotros"

Con motivo de la visita para inaugurar el parking disuasorio de la avenida de Portugal, el presidente del Principado, Adrián Barbón, reiteró su convencimiento para asumir la obra completa de la humanización de la avenida Príncipe de Asturias. "Si el Estado no quiere invertir a corto o medio plazo la posición del Gobierno de Asturias está clara: la obra la asumimos nosotros y la hacemos nosotros", sentenció el socialista, remarcando la misma petición que realizaron hace dos semanas con motivo de la visita a Gijón del secretario de estado, José Antonio Santano. "Lo razonable es que lo haga el Ministerio como se ha hecho en toda España", fue la respuesta que recibieron en el Principado por parte del secretario de estado.

En esta ocasión, Barbón volvió a exigir “agilidad” en un proceso que "se ha atascado" y que como ya respaldó el consejero de Movilidad, Alejandro Calvo, tendría "una solución rápida" si pasa a manos autonómicas. El proyecto para esta arteria de la zona oeste pasa por crear un bulevar en la vía de titularidad estatal por la que ahora transcurren miles de camiones al día. Una reclamación histórica entre los vecinos que ha vuelto a encallar ante la inmovilidad aparente en el Ministerio de Transportes y que ha obligado al Principado a dar un paso al frente. "Visto el atasco de la situación, nos ofrecimos a asumir la humanización de la avenida Príncipe de Asturias para ganar rapidez. El Ministerio ha decidido mantener la decisión de ejecutarla ellos mismos y lo que le reclamamos es que lo haga de la manera más ágil", añadió Barbón, explicando que las comunicaciones con Madrid siguen manteniéndose "desde la posición que hemos marcado".

Dicha postura no es otra que instar al Ministerio a que "se comprometa con los plazos". "No se puede seguir esperando, o el Gobierno se compromete para que la realidad de la zona oeste se empiece a ver o asumimos el empeño de que lo realizamos nosotros", avisó Barbón que elevó el órdago a la otra gran cuestión en la zona oeste: los accesos a El Musel. "Que no están cumpliendo en plazos, tiempos e inversiones con Gijón es una realidad en el ámbito del Ministerio de Transportes. Hay avances con el plan de vías y parece que la fase 0 se va a iniciar, pero queda todo lo que tiene que ver con el acceso al puerto", explicó.

La alternativa del Principado sigue siendo Aboño

Con el fallido vial de Jove, el cual el Ministerio tumbó pese a que ya estaba licitado, la alternativa pasa por rebajar el impacto de los camiones y transportes peligrosos creando un bulevar más amable con los vecinos y en el que el impacto de la contaminación fuera menor. Al margen de los trabajos en Príncipe de Asturias, centrados en más zonas peatonales y espacios verdes, la cuestión principal sigue siendo la de desviar el tráfico a otra zona. "Creemos que hay que desbloquear y no vale con proponer alternativas que a los vecinos no les vale. La resolución más rápida, eficaz y que desde el punto de vista inversor tiene mejor capacidad, es la de los accesos por Aboño y agilizar el desdoblamiento de Lloreda-Veriña", detalló Barbón, dejando clara, una vez más, la postura del Principado.

Por el momento, el vial de Aboño se postula como el principal plan para sacar el tráfico pesado de la ciudad. El propio Santano, en su visita a Gijón, aseguró que el balón estaba en el tejado de la Autoridad Portuaria de Gijón, ya que es la que tiene que dar el visto bueno al proyecto. Este sería el último paso antes de dar marcha a la licitación la cual, si todo va según lo esperado, podría estar solventada este año, según afirmó Santano. Por parte del Puerto, la confirmación está pendiente de la Dirección General de Tráfico y el estudio sobre si es posible el acceso integral por Aboño para todo tipo de mercancías.

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Al igual que en el parking disuasorio de El Polígono, Ayuntamiento y Principado han unido fuerzas en busca del bien común. Sin embargo, en el caso de la avenida Príncipe de Asturias se han encontrado con la burocracia estatal frente a la solución inmediata y efectiva que se espera en la zona oeste. "Seguir trabajando de la mano para desarrollar proyectos indispensables para Gijón" es uno de los puntos claves para Barbón que especificó como "proyectos claves" los accesos a El Musel, la reducción del tráfico pesado en la zona oeste y el plan de vías. "Quiero ser total y absolutamente exigente. En primer lugar, con nosotros mismos, que nos gusta cumplir con Gijón, pero también con el Ministerio al que reclamamos, una y otra vez, celeridad en el cumplimiento de los compromisos de nuestra tierra", amplió el presidente, que recalcó un último mensaje para el Ministerio de Transportes. "El tiempo de espera no se puede convertir en tiempo eterno", sentenció. .