La Calzada acampa y protesta contra el tráfico pesado: "No sabemos si habrá una reivindicación en España que lleve 31 años sin movimientos"

"Es un asunto de dignidad; nos han mentido y hecho falsas promesas", afirmaba este viernes Carlos Arias, líder vecinal de La Calzada, durante el arranque de la simbólica y reivindicativa acampada desplegada en los jardines de Lázaro Cárdenas para denunciar, por enésima vez, el tráfico pesado que soporta el barrio y, en especial, la avenida Príncipe de Asturias. Una veintena de tiendas de campaña lucían en la zona verde en el marco de una iniciativa impulsada por la asociación "Alfonso Camín" y que, en el fondo, transmitía un mensaje desesperanzador. "Esto simboliza que, pasados 31 años de las primeras acampadas, no ha habido un gran avance en la solución", lamentó Arias.

Residentes en el barrio, en la zona oeste y también en otros puntos de la ciudad arroparon el proyecto. Estaba, por ejemplo, Manuel Cañete, presidente de la Federación de Asociaciones Vecinales de la Zona Urbana (FAV). "Se conmemora una derrota, pero también la no resignación y el seguir peleando", subrayó Cañete. La FAV, en colaboración con La Calzada, registrará la próxima semana un escrito ante el Defensor del Pueblo para exigir soluciones urgentes a la problemática. Harán énfasis en el perjuicio para la salud que tiene la coyuntura actual, con miles de camiones pasando al día por el casco urbano, con la contaminación que ello supone.

La actividad también tuvo el clásico corte de tráfico en Cuatro Caminos. Luis Miguel Piñera, cronista oficial de Gijón, se encargó de leer el manifiesto. "Es una buena noticia ver al movimiento vecinal demostrando fuerza y unidad, demostrando lo que es evidente: que tenéis razón y que tenéis a toda la ciudad de vuestro lado", proclamó Piñera micrófono en mano ante decenas de asistentes, algunos de los cuales portaban las ya tradicionales pancartas.

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"Cuando liquidaron lo del vial de Jove nos quedamos sin un horizonte de esperanza", sostuvo Carlos Arias, que hizo extensivo el "hartazgo" y la "indignación" que invaden a los afectados. "No sé si habrá una reivindicación en el Estado español que lleve 31 años sin ningún movimiento", afirmó Arias en los jardines de Lázaro Cárdenas, donde esta tarde, bajo un sol de justicia, se aunaron el cabreo y las ganas de seguir luchando.