La acampada de La Calzada sigue en la lucha con corros y juegos: "Hay que mantener viva la reivindicación"

"Estamos cansados pero contentos; estamos consiguiendo visibilidad y hay que mantener viva esta reivindicación", afirmaba este sábado Carlos Arias, líder vecinal de La Calzada, en la segunda jornada de la acampada impulsada por la asociación para reprochar la ausencia de soluciones que permitan liberar al barrio del tráfico pesado. Fue un día repleto de actividad en los jardines de Lázaro Cárdenas, si bien la primera parada fue Cuatro Caminos, en el lugar de la discordia, la avenida Príncipe de Asturias, donde hubo un corte de tráfico. Esta vez más distendido de lo habitual al formar los presentes un "círculo de circulación sin humos" a modo de corro.

Un momento del corte de tráfico con corro incluido en Cuatro Caminos.

Durante la tarde se desplegó un tablero gigante en los jardines para un juego de movilidad en el que la pequeña Carlota González, de seis años lo pasó pipa. El objetivo, "educar divirtiéndose", como resaltó Carlos Arias, que subrayó la importancia de mantenerse, pese al desgaste, al pie del cañón. "Tenemos el miedo de que si dejamos de apretar esto caiga en el olvido", aseveró el presidente de la asociación "Alfonso Camín" en referencia a la perenne reclamación colectiva para lograr que El Musel tenga unas conexiones alternativas.

En paralelo a esos juegos se montó la "Mesa de la Concordia", que acogió posteriormente el debate "1995-2026, 31 años no son nada", moderado por Ana Valverde y protagonizado por veteranos que ya estuvieron en aquellas acampadas de fines del siglo pasado y también por jóvenes. Una charla intergeneracional. "Aunque no haya vial de Jove, eso no debe llevar a la desesperanza", proclamó Juan Manuel Moreno Cubino, un histórico de estas luchas, que recalcó que el asunto de los camiones en La Calzada es "un problema de salud y social". También hubo karaoke. Hoy el campamento echará el cierre a las 18.00 horas, pero antes habrá diferentes actividades con una nota común: las ganas de seguir peleando por la causa.