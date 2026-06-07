Un auditorio, rocódromo, minibosques y un espacio para la memoria industrial y social de El Natahoyo: los planes de Gijón para Naval Azul

"No sería un nuevo museo en Gijón pero en las naves que se van a recuperar se podrán ubicar elementos museográficos donde contar la historia social e industrial del barrio creando un espacio dependiente del museo de patrimonio industrial que ya tiene la ciudad y que es el Museo del Ferrocarril. Esa recuperación de la memoria es algo que nos han pedido y es algo que tenemos claro". Jesús Martínez Salvador, concejal de Urbanismo, explica así una de las novedades que se van a incorporar al plan especial de Naval Azul a partir de las sugerencias que entidades de todo tipo le están haciendo llegar al Ayuntamiento.

Tras una primera presentación pública del plan especial a una buena parte de la representación del entramado asociativo que participa del Consejo Social de la ciudad, está semana arrancaba una ronda de encuentros de pequeño formato para ir entrando al detalle. Martínez Salvador y el equipo redactor del plan se reunieron con USO, UGT, Comisiones Obreras, el Ateneo Obrero, la Cultural Gijonesa, la Asociación de Artesanos de Asturias, el Acuario de Gijón, el Sanatorio Marítimo y el Colegio Oficial de Ingenieros Navales. Quedan pendientes otras entidades, incluidas algunas que ya comparten vecindad en El Natahoyo con el paseo de Naval Azul, y también se ha dado la oportunidad de hacer llegar sus propuestas a las empresas que componen la Cátedra de Economía Azul de la Universidad de Oviedo. También tendrán su momento los grupos políticos del Ayuntamiento.

"Naval Azul da así el paso de ser un proyecto de un gobierno a ser un proyecto de todo Gijón. Va a tener la participación más amplia y más importante que haya tenido un proyecto de este calado en la ciudad", explica el portavoz del gobierno local. El plan especial ahora en tramitación debe ordenar los usos de ese espacio del territorio de la costa oeste donde el Plan General de Ordenación fijó un parque empresarial centrado en la economía azul e integrado en la trama urbana para que pudiera ser disfrutado por todos los gijoneses. El actual paseo es el aperitivo de ese gran proyecto.

Un tramo de la actual zona de paseo de Naval Azul / Marcos León

¿Y qué quieren los gijoneses para Naval Azul? "Los sindicatos pero no solo ellos, otras entidades también, han hecho mucho hincapié en que la memoria industrial y social del barrio esté presente en Naval Azul", explica Martínez Salvador. Igual que en la reunión con los representantes del Acuario se hizo llegar al Ayuntamiento la previsión que tiene de ampliar su instalación. Otra cosa a tener en cuenta en el plan especial para dejarles el espacio. "A ellos les interesa que haya un espacio para su ampliación pero también le interesan mucho las sinergias que se puedan dar allí", indicó el edil al resumir el resultado de ese contacto. Igual que el interés de los representantes del Sanatorio Marítimo estaban en defender que Naval fuera un espacio que integrara a todos.

Hay muchas propuestas que tienen que ver con incorporar equipamientos públicos, desde un auditorio a un gimnasio pasando por zonas verdes o un centro de formación. "Aún no hay nada decidido sobre esto pero todo es factible", asegura el edil. Las naves a rehabilitar serían una posible ubicación. Y también ese edificio singular que ya viene en el diseño inicial del plan especial podría dar cabido a estos u otros usos que se vayan planteando.

El gran plan de la Cultural Gijonesa

La Sociedad Cultural Gijonesa, que preside Pedro Roldán, llevó al Ayuntamiento su propio y ambicioso diseño para Naval Azul bajo el lema "Mens sana in corpore sano: Una propuesta para la regeneración del Natahoyo y un nuevo centro de gravedad de Xixón.

En su propuesta se habla de colocar paneles en el paseo para ir contando la historia del barrio y ubicar un monumento que una esa etapa industrial del antiguo astillero con el horizonte azul, pero también se sugiere impulsar la plantación de minibosques, ubicar zonas de juegos infantiles, un parque de calistenia, un rocódromo, un gimnasio, un salón de actos, una biblioteca, jardines verticales, huertos urbanos y salas de meditación. Otra parte del proyecto de la Cultural busca convertir Naval en un espacio de encuentro de la ciudadanía con un comedor público, una ludoteca intergeneracional y terrazas abiertas al mar donde poder descansar o disfrutar de pequeñas actuaciones

Otra petición recurrente a lo largo de esta primera ronda de reuniones, y que ya se vio en la cita con el Consejo Sociales,es que se habilite un acceso al mar. No pensando en paseantes o bañistas. Más bien en las empresas que tengan su sede en ese espacio y necesiten llegar hasta el mar para hacer ensayos de sus productos o tener acceso al agua de mar para hacer pruebas en sus laboratorios.

Jesús Martínez Salvador, edil de Urbanismo. / Lne

Y aunque no es motivo de debate en el marco del diseño del plan especial como herramienta urbanística, en sus reuniones los sindicatos defendieron la necesidad de blindar en ese nuevo espacio productivo de la ciudad el desarrollo de un empleo digno, de calidad y estable. Y de impulsar en ese entorno elementos que tengan que ver con la formación y la innovación.

La próxima inauguración de la calle Igor Medio

La previsión es dedicar todo este mes de junio a las reuniones para que el equipo redactor pueda, ya en julio, incorporar lo que se considere al texto del documento inicial que se presente a votación en el Pleno. Un junio donde también está previsto hacer el acto oficial que reconvierta la calle Palafox en calle de Igor Medio, el músico, viñetista y vecino de El Natahoyo fallecido hace justo 20 años en un accidente de tráfico. El Ayuntamiento aprobó hace unos meses ese cambio en el callejero a petición de varios colectivos ciudadanos.

Para esa entrada al paseo –la otra es por Travesía del Mar– se está trabajando en la posibilidad de ubicar un elemento singular que no solo marque el acceso sino que se convierte en una especie de símbolo del proyecto. Un hito tipo totem. Y, por otro lado, se licitará el proyecto de adecuación de otro espacio de titularidad municipal al lado del Acuario donde se calcula poner un solarium con tumbonas.