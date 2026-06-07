Los vecinos de La Calzada cambian durante media hora el ruido de los camiones por música, cortando el tráfico en Cuatro Caminos

"Donde generalmente está el ruido de los camiones, esta vez llevamos la música". El presidente de la Asociación de Vecinos Alfonso Camín de La Calzada, Carlos Arias, se refirió con estas palabras a la actuación de la Orquesta Ventolín durante el corte de tráfico que los vecinos hicieron al mediodía de este domingo en Cuatro Caminos. Se trata de una de acción enmarcada en los tres días de acampada vecinal en los Jardines de Lázaro Cárdenas para protestar contra el tráfico pesado que a diario atraviesa la Avenida del Príncipe de Asturias. Una acampada que concluyó este domingo tras una comida comunitaria, con las viandas que llevaron los propios comensales y compartieron entre sí y con sidra.

Tras esta acampada de protesta, los vecinos cesarán las acciones reivindicativas hasta septiembre. Una pausa para volver con más fuerzas a su lucha a la vuelta del verano, apunta Ana González Salas, responsable de Cultura en la asociación vecinal de La Calzada.

Ana González Salas es uno de los cinco vecinos que participaron en esta acampada y que también lo hicieron en las de los años 90 del siglo pasado por el mismo motivo. En su caso, participó en la de 1997. Hubo otra anterior dos años antes. Entonces se protestaba tanto contra los problemas de tráfico por Cuatro Caminos como contra el proyecto de una autovía en superficie a El Musel, en lo que por entonces se llamaba Ronda Oeste.

Un momento del corte de tráfico, este domingo. / Lne

Tras culminar la acampada, Carlos Arias recordó que "mandamos una carta hace 87 días al Ministro, certificada, para que nos atendiera. Y no hemos recibido respuesta" de Óscar Puente. Siguen esperando.

Carlos Arias resalta que con esta acampada de protesta "hemos tenido la oportunidad de compartir con los más jóvenes, de visibilizar estos treinta años sin ningún avance en en la solución del tráfico pesado". El presidente vecinal añadió tras estas jornadas reivindicativas, que comenzaron el viernes, que "ahora hemos metido presión a las administraciones" y que lo que los vecinos esperan es que "nos vuelvan a fallar", anunciando que habrá más movilizaciones "hasta que nos hagan caso".

La comida que se celebró para poner fin a la acampada, con Carlos Arias en primer término, segundo por la izquierda. / Marcos León

Arias recordó que la semana que entra presentarán una queja ante el Defensor del Pueblo, elaborada en coordinación con la Federación de Asociaciones de Vecinos de la zona urbana de Gijón (FAV) "para mover también desde los despachos, no solo desde la calle con las protestas" por los 30 años que llevan esperando por una solución.

"Perplejo"

Arias también afirmó estar "un poco perplejo" por las contradicciones entre el Ministerio de Transporte y el Principado respecto a la humanización de la Avenida del Príncipe de Asturias, después de que el Principado dijera que se encargará de esa obra y el Ministerio lo desmintiera, afirmando que su ejecución les compete. "Lo que sí pedimos es que por lo menos se coordinen las administraciones, que se lo tomen muy en serio porque sus decisiones afectan a la salud de miles de personas", señaló el dirigente vecinal, añadiendo que esos desmentidos y cambios de opinión "generan mucha incertidumbre" a los vecinos.

El líder vecinal señaló que a los vecinos les costará cree los compromisos políticos tras el fiasco con el vial soterrado de Jove, que se canceló tras haber llegado a estar licitado. Lo mínimo para renovar la confianza es que "por lo menos que se acerquen los responsables, que den explicaciones y, sobre todo, presenten un plan serio".