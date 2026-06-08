El Archivo es sagrado

Si hablamos de unos metros cuadrados la palabra «sagrado» significa un espacio «dedicado a los dioses». Es un adjetivo que califica aquello que merece máxima veneración y respeto. El Archivo Municipal de Gijón es un lugar sagrado donde se conservan, cuidan y estudian documentos sensibles. Aquello que guardan los archivos (escritos, imágenes o audiovisuales) sirve a los investigadores para conocer la historia, por ejemplo, la de Gijón. Mal estamos si hay dificultades para estudiar y por tanto para posteriormente difundir la historia de una ciudad.

Algunas cosas. Una mala y otras buenas. Primero la mala. La situación actual del Archivo Municipal de Gijón es, por no repetir la misma palabra [mala], «manifiestamente mejorable». Con la experiencia que me dan los años de usuario diré que un cambio de ubicación sería cosa obligada, y a corto plazo; un cambio para mejorar, evidentemente, y para hacer un Archivo que sea ejemplar durante muchas décadas. Hablo del espacio no del personal; un personal municipal que siempre fue ejemplar y efectivo con Eduardo Núñez Fernández como archivero (lo fue durante 34 años, hasta 2023) y que lo es en la actualidad. Por otra parte, hay que decir que la biblioteca del Archivo es magnífica y especializada en temas gijoneses.

Además ―otra cosa buena― del Archivo Municipal depende la Hemeroteca Municipal «Luis Adaro», y nada más que elogios hacia la conservación de sus fondos, sus instalaciones y su personal.

Se trata ahora de buscar nueva ubicación para el Archivo Municipal de Gijón (por cierto, ¿por qué nunca se piensa en un edificio de nueva construcción?) y en esas estamos. Casi diría que cualquier lugar sería mejor que el actual lleno de problemas que no enumero por lo nutrido.

Sin embargo, no parece lo oportuno una mudanza a unos nuevos locales que ofrezcan la mínima duda sobre la buena conservación de los documentos. Ante la duda piénsese dos veces, o tres. Consúltese a expertos y adopten las autoridades municipales la decisión que los criterios técnicos y el sentido común indique.

La mudanza del Archivo Municipal de Gijón no es cambiar de sitio unos papeles, no es un traslado normal. Si hablamos de investigación histórica en esta ciudad el Archivo (con las bibliotecas, las hemerotecas y las fototecas) representa el Sancta Sanctorum, el lugar más sagrado entre lo sagrado.