La Autoridad Portuaria de Gijón instalará arrecifes artificiales entre el Puerto Deportivo y El Musel
La iniciativa incluye una faceta divulgativa, con imágenes submarinas y acciones de sensibilización ambiental
La Autoridad Portuaria de Gijón proyecta la instalación de seis arrecifes artificiales experimentales, distribuidos entre el Puerto Deportivo y El Musel, para que sean colonizados por diversas especies marinas, creando nuevos hábitats para ellas.
El Puerto ha anunciado esta iniciativa coincidiendo con la celebración del Día Mundial de los Océanos. La actuación se enmarca dentro de la estrategia de sostenibilidad ambiental de la Autoridad Portuaria de Gijón y refuerza su compromiso con la protección de los océanos, la mejora del conocimiento científico y la integración de la actividad portuaria con la conservación del medio marino.
Además de favorecer el desarrollo de la biodiversidad, el proyecto permitirá analizar y comparar el comportamiento de distintos materiales y diseños para determinar cuáles ofrecen mejores condiciones para la implantación y crecimiento de comunidades marinas. Los resultados contribuirán a ampliar el conocimiento científico sobre los procesos de colonización biológica en entornos portuarios y sobre las medidas que pueden favorecer la regeneración ecológica de estos espacios, señala el Puerto.
Paralelamente, se desarrollará un programa de seguimiento y que incluirá imágenes submarinas, contenidos divulgativos y acciones de sensibilización ambiental, para que los ciudadanos conozcan cómo diferentes especies colonizan progresivamente las estructuras de arrecifes y cómo se construyen nuevos ecosistemas marinos. También se busca despertar el interés de la ciudadanía por la conservación del medio marino y mostrar que los espacios portuarios pueden convertirse también en lugares de conocimiento, observación y mejora ambiental.
"Ecosistema dinámico"
"Queremos que los ciudadanos descubran que bajo nuestros paseos, muelles y pantalanes existe un ecosistema vivo, dinámico y en constante evolución. Este proyecto nos permitirá estudiar cómo favorecer esa biodiversidad y, al mismo tiempo, compartir ese conocimiento con toda la sociedad", señalan desde la Autoridad Portuaria de Gijón.
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