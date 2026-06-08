La Escuela Revillagigedo impulsa el espíritu emprendedor con una nueva edición de los premios “Ideas con Valor”

La Escuela Revillagigedo convirtió este lunes la Capilla de San Esteban del Mar en un escaparate del talento emprendedor de sus alumnos durante la cuarta edición de los premios “Ideas con Valor”, una iniciativa que busca acercar a los estudiantes al mundo empresarial antes de finalizar sus estudios.

La jornada reunió a nueve equipos formados por estudiantes de distintos ciclos formativos, que defendieron ante un jurado compuesto por representantes de empresas colaboradoras sus proyectos de negocio, desarrollados a lo largo del curso como parte de su formación.

“Se trata de impulsar la creatividad y la innovación de nuestro alumnado mediante la elaboración de proyectos de empresa que fomenten su espíritu emprendedor y les permitan conocer mejor la realidad de las ideas de negocio y el funcionamiento de una actividad empresarial”, explicó Cristina Fernández, jefa de estudios del centro.

Cuatro años impulsando el emprendimiento

El certamen nació hace cuatro años de la mano de la Asociación de Antiguos Alumnos y varias empresas colaboradoras vinculadas a la escuela. Desde entonces, se ha convertido en un complemento práctico para el módulo empresarial que cursan los estudiantes. “Los chavales tienen que hacer un proyecto de empresa sí o sí. Pensamos que resultaría más motivador si además podían presentarlo a un concurso y optar a un premio”, recordó Fernández.

La edición de este año fue además la más participativa de todas las celebradas hasta la fecha, con nueve proyectos finalistas y alrededor de una veintena de estudiantes implicados directamente en las propuestas.

De la inclusión a la sostenibilidad

El gran vencedor de la jornada fue Voz-Connect, desarrollado por Pierre Sánchez y Francisco Espiniella, que logró tanto el primer premio como el reconocimiento a la diversidad. Su propuesta consiste en una botonera con seis pulsadores capaz de emitir mensajes sonoros para facilitar la comunicación de personas que no pueden hablar.

“Nuestro proyecto consiste en incluir a todo tipo de personas sin discriminarlas por sus discapacidades”, explicaron los estudiantes. “La botonera permite que personas que no se pueden comunicar puedan hacerlo de alguna forma”. Los autores reconocieron que confiaban en obtener el galardón relacionado con la inclusión, pero no esperaban hacerse también con el primer premio. “Detrás hay mucho trabajo y creemos que es merecido”, señalaron tras recoger los reconocimientos.

El segundo premio fue para Astur Camper, de Christian Martínez y Alejandro Fernández, una iniciativa orientada a la camperización y electrificación de furgonetas usadas como alternativa más económica a los vehículos recreativos de nueva fabricación. “Queríamos ofrecer una solución más asequible para que la gente pueda cumplir ese sueño sin tener que gastar una barbaridad”, explicó Martínez, quien reconoció que la idea surgió de su propia experiencia viajando en camper.

Por su parte, Taladrín Cleaner, desarrollado por César Prieto y Vanessa González, obtuvo el tercer premio y el galardón al proyecto más innovador gracias a una propuesta centrada en la reutilización de taladrina y residuos industriales generados en talleres de mecanizado. “Queremos conseguir la reutilización de esa taladrina para contaminar menos y fomentar la sostenibilidad”, explicaron sus autores, que tampoco esperaban regresar a casa con dos premios bajo el brazo.

Nueve proyectos con sello propio

Además de los trabajos premiados, el concurso reunió propuestas de ámbitos muy diversos, aunque todos compartían un requisito común incorporado este año: la elaboración de un prototipo funcional que permitiera materializar la idea de negocio. Una exigencia que, según destacó el director del centro, Javier Pérez, elevó notablemente el nivel de los proyectos presentados.

Más allá de los galardones, el objetivo principal de la iniciativa sigue siendo acercar a los estudiantes a la realidad empresarial y desarrollar competencias que trascienden el aula. “Habéis encontrado proyectos válidos e interesantes, habéis demostrado constancia y habéis aprendido a presentar vuestras ideas en público”, destacó Pérez durante la clausura.