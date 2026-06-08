Gracias, Satrapi

Hay autoras cuya obra no se mide solo en páginas, sino en la capacidad de abrir mundos, de ensanchar la mirada y de acompañar a quienes buscan sentido en medio de la incertidumbre. Marjane Satrapi ha sido una de esas voces imprescindibles.

La noticia de su fallecimiento ha dejado una sensación de vacío en el ámbito cultural internacional. Sin embargo, más allá del dolor, este es también un momento para detenerse y agradecer. Agradecer una trayectoria artística que ha transformado el cómic contemporáneo en un espacio de memoria, resistencia y humanidad.

Satrapi alcanzó reconocimiento mundial con “Persépolis”, una novela gráfica que convirtió su infancia en Irán durante la revolución islámica en un testimonio universal sobre la identidad, el exilio y la libertad. Su obra no solo narró una historia personal: abrió una puerta para comprender realidades complejas desde la empatía, el humor y la lucidez. A lo largo de su carrera, defendió la idea de que el arte puede ser una forma de resistencia. En obras como “Bordados”, “Pollo con ciruelas” o “Mujer, vida, libertad” dio voz a experiencias íntimas y colectivas, siempre con una mirada crítica y profundamente humana.

Ese compromiso con la cultura como herramienta de diálogo fue reconocido en 2024 con el Premio Princesa de Asturias de Comunicación y Humanidades, un galardón que subrayó su papel como creadora capaz de tender puentes entre culturas, generaciones y sensibilidades distintas. El jurado destacó entonces su contribución a la libertad de expresión y su capacidad para convertir el relato autobiográfico en un lenguaje universal.

Aquel reconocimiento no fue solo un premio a su trayectoria, sino también una forma de celebrar una manera de entender la creación: como un acto de escucha, de apertura y de responsabilidad con el tiempo que nos toca vivir.

En un mundo donde las fronteras, visibles e invisibles, siguen marcando distancias, la obra de Satrapi ha sido un recordatorio constante de que las historias compartidas pueden acercarnos más de lo que imaginamos. Que la cultura no es un lujo, sino un espacio común donde se construye la comprensión mutua.

Hoy, su ausencia se siente como la de alguien que aún tenía mucho por contar. Pero su legado permanece intacto: en cada lector y en cada lectora que se acercó por primera vez a Persépolis, en cada joven que descubrió que el cómic también puede ser literatura mayor, en cada persona que encontró en sus páginas un refugio para su propia historia. Por eso, más que despedida, estas líneas quieren ser un agradecimiento. Gracias, Marjane Satrapi, por la valentía de tu mirada, por la honestidad de tu obra y por recordarnos que la libertad también se dibuja, se narra y se comparte. Porque algunas voces no desaparecen: se quedan viviendo en lo que nos transforman.