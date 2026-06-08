El Naval Azul que imagina la Cultural: el "Naval Azul living", el plan que busca parques de calistenia, gimnasios y rocódromos

El interés que Naval Azul generó en una charla organizada por la entidad sobre el asunto y el convencimiento de que las organizaciones que conforman el tejido social de una ciudad "no solo están para hacer actividades, también para hacer propuestas" llevó a varios miembros de la directiva de la veterana Sociedad Cultural Gijonesa – Medalla de Plata de Gijón– a ponerse manos a la obra para diseñar un proyecto para que área que quiere ser mucho más que un parque empresarial de economía azul.

El Naval Azul que imagina la Cultural

De hecho, Naval es para los miembros de la Cultural el pilar del proceso de regeneración de El Natahoyo y de creación de un nuevo centro de gravedad para Gijón Su "Naval Azul Living Ecosystem" le fue presentado al Ayuntamiento dentro de la ronda de contactos que se está teniendo con el entramado social para consensuar el plan especial de la zona.

El Naval Azul que imagina la Cultural

"Esto no es una carta a los Reyes Magos ni tiene que hacerse todo pero creemos que la mayoría de lo que proponemos es perfectamente realizable. De hecho, muchas son cosas que ya hay", explica Pedro Roldán, presidente de la entidad.

El Naval Azul que imagina la Cultural

La propuesta de la Cultural busca generar actividades que den vida a Naval las 24 horas del día y los siete días de la semana. Y todo ello teniendo claro que El Natahoyo está llamado a ser el nuevo centro de la ciudad. "Las ciudades están vivas y los centros de las ciudades van mutando. En Gijón hay un desplazamiento evidente hacia el oeste", explica Roldán, recordando que ese punto del territorio se cruzarán plan de Naval Azul con el de la estación intermodal de Moreda.

"Muchas cosas para que vayan muchas personas"

No se mete la Cultural en su plan en qué tipo de empresas se tienen que ubicar allí o por donde tienen que ir los viales de comunicación. Su interés está en que Naval sea un "sitio donde ocurran muchas cosas para que vayan muchas personas y por motivos diferentes". Muchas cosas para las personas que allí trabajan, para los vecinos del entorno y para todos los gijoneses.

El borrador del plan especial fijaba ya la construcción de un nuevo edificio en la zona. Para ese edificio, la Cultural propone generar espacios de aprendizaje, cultura, actividad física, creación...

Por partes, en lo que tiene que ver con el aprendizaje y la cultura se plantean, entre otros espacios, un salón de actos de entre 400 y 500 plazas, una sala de estudios y una biblioteca a la que dan el apelativo de azul para que parte de sus fondos estén especializados en el sector naval. Bajo el epígrafe de innovación y creación proponen laboratorios audiovisuales, espacios para el fomento tecnológico o aulas flexibles para cualquier tipo de formación y para cubrir las necesidades de actividad física estarían un gimnasio de uso libre con terrazas preparadas para hacer yoga o taichí y un rocódromo.

Que Naval sea un espacio de encuentro y un lugar para las familias también está entre las preocupaciones de la Cultural que para lo primero sugiere una ludoteca intergeneracional, un comedor público y unas terrazas para leer o descansar y para lo segundo ofertar una guardería y un gran parque infantil interior.

Todo eso dentro de ese edificio de nueva construcción. Pero para la zona de paseo también hay ideas. Ideas que parten de incluir en el diseño la memoria social e industrial del barrio. "Nosotros lo de un museo no lo vemos. Nuestra idea pasa por paneles en el paseo que te vaya contando la historia y por algún tipo de monumento conmemorativo de ese pasado industrial. Gijón es una ciudad industrial. Eso es innegociable", concreta Roldán.

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Y aunque el azul del mar sea el color corporativo de este gran proyecto de ciudad, el plan de la Cultural también lo pinta de verde: en el paseo con minibosques que compartirán el espacio con zonas de juego y mobiliario tecnológico y en ese edificio singular con jardines verticales y huertos urbanos. "Queremos un Naval al que por la mañana puedas ir a hacer deporte, por la tarde a estudiar y por la noche a ver una película del FICX", ejemplifica Roldán.