La contundente respuesta de Vivienda a Moriyón: "Su acusación es falsa, el consejero dijo la verdad: Ecojove no es una actuación pública"

La Alcaldesa de Gijón, Carmen Moriyón, acusaba por la mañana al consejero de Vivienda Ovidio Zapico de mentir por haber dicho que no podía desarrollar Ecojove por ser una actuación privada y la directora general de Urbanismo del Principado, Laura López, acusaba a la regidora gijonesa por la tarde de falsear la realidad con esa afirmación. Un nuevo enfrentamiento que llega a pocos días de la reunión convocada por el equipo de Zapico para hablar de actuaciones en materia de vivienda en Gijón y el que gobierno local quiere centrar en Ecojove.

La exigencia de Moriyón es que el Principado asuma la reactivación del proyecto –tal y como se fijó en una proposición no de ley en el parlamento asturiano que además de Foro, PP y Vox votó el PSOE– y su compromiso es pagar con dinero municipal los accesos.

"La acusación de la Alcaldesa es falsa. El consejero dijo la verdad: Ecojove no es una actuación pública", concretó López antes de recordar el convenio firmado en su día a instancia de un grupo de promotores privados con el Ayuntamiento y el Principado "para desarrollar Ecojove mediante una figura de iniciativa privada como es la ordenación especial de áreas destinadas a viviendas protegidas. Nótese que la figura urbanística alude expresamente a vivienda protegidas, no a viviendas públicas".

Pero más allá de las acusaciones cruzadas de mentir, Foro desde el gobierno de Gijón intenta apretar al Principado para sacar adelante ese proyecto que plantaba 1.900 viviendas protegidas en la zona oeste y la consejería que lidera IU se mantiene firme en su rechazo. No le gusta ni la operación ni le sitio. En ese sentido López fue clara: "La clave está en que consideramos que en Gijón existen terrenos más adecuados para el crecimiento. No estamos de acuerdo con el modelo que representa Ecojove. No queremos dos mil viviendas desconectadas de la ciudad en la zona cero de la contaminación gijonesa. Antes de que la ciudad siga creciendo hacia el oeste, creemos que se deben resolver los problemas de contaminación, aclarar qué pasa con los terrenos expropiados para el nonato vial de Jove y prever un crecimiento bien trabado con la ciudad, sin barreras ni vacíos".

Ovidio Zapico y Laura López. / Lne

De Ecojove se empezó a hablar en 2008, el convenio se firmó en 2010 y el plazo para su ejecución expiró en 2023 sin que se hubiera puesto ni un ladrillo. "Desde ese momento, el Principado no tiene mucho más que decir", asegura la directora general de Urbanismo que si da buena la reflexión del Ayuntamiento sobre la posibilidad de que el Principado hubiera declarado esos terrenos como Reserva Regional de Suelo. "Eso es cierto, igual que podría hacerlo con cualquier otro terreno de Asturias. La declaración de Reserva Regional de Suelo es una herramienta urbanística que habilita al Principado para obtener terrenos para acometer actuaciones de interés regional y puede aplicarse en cualquier terreno que se considere óptimo para resolver un déficit detectado. Es decir, puede utilizarse en Ecojove o en Somió. Y conlleva un largo proceso de tramitación y ejecución detrás, en Ecojove y en Somió".

Recoger el guante

La consejería, además, mantiene que el Ayuntamiento puede echar mano de sus competencias urbanísticas para impulsar la operación si tanto le interesa. El Ayuntamiento niega esa capacidad.

En todo caso, Laura López reivindicó que "recogemos el guante que lanza la alcaldesa y vamos a la reunión del viernes con disposición constructiva". Pero que le quede claro al Ayuntamiento que el Principado no quiere un monográfico de Ecojove: "Nuestra intención es hablar de Gijón, presentar nuestra alternativa para Gijón y, siendo optimistas, sentar las bases para un acuerdo amplio que combine medidas a corto, medio y largo plazo: la cuestión de la vivienda no se resuelve con una actuación".

El interés del Principado es desarrollar planes que permitan construir vivienda ya. "Esas pequeñas actuaciones de 250 viviendas en un barrio y 150 en otro que los representantes gijoneses parecen despreciar son las que realmente hacen ciudad, las que ayudan a que los jóvenes puedan elegir si quieren vivir en un barrio o en otro, las que contribuyen a que el comercio local prospere y nuestras calles tengan vida. Hablemos de todo ello", fue el mensaje de la directora general de Urbanismo.