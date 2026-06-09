Ebhisa negocia con Arcelor subirle la tarifa cuando descargue pocas toneladas, para garantizar su viabilidad

La terminal de minerales de El Musel, Ebhisa, está negociando con ArcelorMittal modificar la tarifa que ahora le aplica por descargar y acopiar sus materias primas, para incrementarla los años en los que la compañía siderúrgica descargue pocas toneladas. Trata de evitar así que se vuelva a repetir lo que va a ocurrir en 2026, por la avería que tuvo parada la producción de un horno alto 7 meses: que Ebhisa cerrará el ejercicio con pérdidas, al encarar el peor año de tráficos de su historia, tal como adelantó LA NUEVA ESPAÑA. Aumentar la tarifa cuando cae la actividad es una de las claves para buscar la viabilidad de la terminal.

Ebhisa precisa superar los 6 millones de toneladas anuales, en el mejor de los casos, para cubrir los gastos operativos. Una cifra a la que no va a llegar este año, en el que las previsiones son que apenas sobrepase los 5 millones de toneladas o, en el mejor de los casos, se quede a unos cientos de miles del mínimo para empatar. Su principal cliente, con mucho, es Arcelor, tras los cierres y reconversiones de las centrales de carbón que tradicionalmente habían aportado una parte significativa del negocio a la terminal controlada por la Autoridad Portuaria de Gijón. El Puerto es el accionista mayoritario de la terminal, en la que figuran como minoritarios la propia Arcelor, EdP y Corporación Masaveu. La presidenta de El Musel, Nieves Roqueñí, indicó hace una semana que para solucionar la situación de Ebhisa «tendremos que poner todos de nuestra parte», incluyendo a «los accionistas de la sociedad».

Actualmente, la dependencia de Ebhisa de Arcelor es absoluta. En estas circunstancias la terminal está planteando a la compañía siderúrgica el cambio en las tarifas por sus servicios, vinculada al volumen de descargas de Arcelor, que recibe a través de Ebhisa el mineral de hierro para sus hornos altos y carbón siderúrgico para sus baterías de coque.

Arcelor no está atada a descargar sus materias primas por Ebhisa, pero el hecho de que esta terminal esté conectada por cintas con la factoría siderúrgica de Veriña hace que en la práctica sea muy difícil que compita en costes hacer las descargas por otros muelles de El Musel. En varias ocasiones se llegó a descargar mineral de hierro en el Muelle Norte, en circunstancias extraordinarias, y esos cargamentos se llevaron luego hasta Ebhisa en camión para cargarlos en las cintas.

Prerreducidos de hierro

Además de la situación coyuntural por la paralización 7 meses de uno de los dos hornos altos de ArcelorMittal en Gijón, la negociación de Ebhisa con la siderúrgica se produce en un contexto en el que los aprovisionamientos de mineral de hierro previsiblemente disminuyan en el futuro. El motivo es la entrada en servicio del horno eléctrico que se está acabando de construir en la acería de Veriña. En un primer momento funcionará con arrabio, pero la tendencia será a que sea sustituido por prerreducidos de hierro (DRI o HBI) más chatarra.

La previsión inicial de Arcelor era que el horno eléctrico hubiera arrancado en el primer trimestre de este año, pero demoras en suministros por parte de contratas que participan en la construcción, han llevado a que la fecha de arranque ahora prevista sea en el mes de agosto. Desde entonces hasta finales de este año, la instalación irá aumentando paulatinamente su producción.

En su día el Puerto había mantenido conversaciones con Arcelor para que la siderúrgica descargara por Ebhisa los prerreducidos de hierro para la acería eléctrica, un material delicado que requieren de unas condiciones especiales de almacenamiento. Finalmente, ese tráfico lo ha captado Consignaciones Asturianas, compañía estibadora participada entre otras empresas por la propia Arcelor, y que ya ha descargado cargamentos de DRI en el Muelle Romualdo Alvargonzález Figaredo (Muelle Norte).

Parvas de mineral de hierro en la explanada trasera de Ebhisa. / ANGEL GONZALEZ

La caída de tráficos de este año en Ebhisa se suma a la obligación de la empresa de comenzar a desembolsar los 4,7 millones de euros de tasas que la Autoridad Portuaria de Gijón le aplazó en 2024. Aquel aplazamiento de tasas se produjo después de que Ebhisa hubiera renegociado su tarifa con Arcelor también aquel año, para repercutirle el incremento en los costes de electricidad. Entre 2019 y 2023 Ebhisa había llegado a perder 10,91 millones de euros en los servicios que prestó a Arcelor con las tarifas del contrato que venció en 2023. A ello se sumaban los 1,75 millones de euros incobrables a NMR cuando esta quebró en 2021. Para lograr el aplazamiento de esos 4,7 millones de tasas, Ebhisa puso como garantía su grúa automóvil y la tolva ecológica. La mitad de esas tasas aplazadas las tiene que devolver en 2026 y el resto en 2027.