El mejor nadador universitario de Estados Unidos es gijonés: Álvaro Zornoza, un referente en América con dos hermanas que también triunfan en las piscinas

Los hermanos suelen tener, más allá de la sangre o el apellido, varias cosas en común. Pueden ser el centro de estudio, los gustos, las aficiones... Los Zornoza no solo comparten la pasión por la natación, sino también, y aquí viene lo más complicado, un nivel tan alto que los tres —Álvaro, María y Clara— competirán a finales de este mes en el Campeonato de España, que se celebrará en Mallorca. Será una ocasión para que Álvaro Zornoza festeje en el agua el último reconocimiento recibido. La "College Sports Communicators" le ha concedido el premio al mejor nadador universitario de Estados Unidos —donde estudia Matemáticas— en una de las divisiones de las que consta el galardón, que tiene en cuenta resultados deportivos y académicos. "Es fruto del trabajo duro", afirma Zornoza a las puertas del colegio Corazón de María, del que es antiguo alumno. Clara cursa tercero de la ESO allí. María termina Bachillerato y también se marcha a las Américas.

Álvaro Zornoza, de 20 años, es alumno de la Drury University de Missouri y ya "Member of the Year" a todos los efectos. Estas semanas se prepara en Gijón, su ciudad, para la próxima gran prueba. Lo hace en el Club Natación Santa Olaya. Hay morriña de la tierra. "Lo que más echo de menos es la playa; cuando vengo aprovecho para desconectar", señala el joven y ya prolífico nadador, con un nutrido bagaje de triunfos a sus espaldas. María Zornoza verbaliza lo que supone para la familia que los tres hermanos tengan un futuro tan brillante en las piscinas. "Están todos muy orgullosos y se alegran de cada buen resultado porque saben todo el esfuerzo y sacrificio que hay detrás", sostiene Zornoza, que reivindica la "ilusión" que sienten por compartir entre hermanos la experiencia de un Campeonato de España. "Será diferente; es como que tenemos ese apoyo extra aparte de nuestros padres", asegura María Zornoza, olayista de 18 años, que planea estudiar Diseño Gráfico en Florida.

María y Clara entrenan en el Centro de Alto Rendimiento de Oviedo. Por horas de preparación, desde luego, no será. Clara Zornoza, asimismo integrante del Real Grupo de Cultura Covadonga, afronta el Campeonato de España "con muchas ganas". Los tres compiten en algunas disciplinas comunes y están especializados en otras. Convergen, eso sí, en la dedicación que le ponen. Ahí entra en juego el compaginar la vertiente deportiva con la académica. En ese sentido, Clara Zornoza agradece al Corazón de María que se muestre comprensivo con su realidad competitiva. "El colegio me da facilidades en cuanto a fechas de exámenes, me ayuda si tengo viajes...", expone Zornoza, que la semana que viene participará en una competición internacional en Belgrado. La adolescente aún no tiene fijado qué estudiar. Hay distintas opciones: Matemáticas, Criminología...

Este entusiasmo por la natación viene, como quien dice, de familia. "Cuando vamos al pueblo nos comentan que nuestros bisabuelos nadaban muy bien, que enseñaban a la gente", cuenta Álvaro Zornoza. Los tres probaron varios deportes y la conclusión fue la misma: decantarse por la natación. Una decisión que, por lo pronto, parece acertada. El creciente éxito de Álvaro, el mayor, fue una suerte de inspiración para las hermanas pequeñas. "Vieron que me empezaron a surgir oportunidades de viajar", sostiene Álvaro Zornoza. Los tres recuerdan con cariño sus primeras zambullidas en los cursillos del Grupo Covadonga.

Por la izquierda, Clara, Álvaro y María Zornoza, a la entrada del colegio Corazón de María. / Marcos León

El deporte, como tal, ha brindado a los hermanos momentos muy felices. En cuanto a logros, han caído numerosas medallas y victorias en importantes torneos. Ya han sido todos internacionales con la Selección Española. Pero también han aprendido, y lo siguen haciendo, muchas lecciones por el camino. "La natación nos ha dado disciplina y organización; es algo que nos llevamos para toda la vida", manifiesta María Zornoza. La receta para el éxito, deportivo y académico, está clara. "Hay que sacrificar cosas; a veces no vas a poder salir de fiesta o con amigos o ir con tu familia", resalta Zornoza.

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En el colegio Corazón de María no hay sino orgullo por los méritos de los chavales. "Tu esfuerzo y constancia no dejan de admirarnos", subrayaron desde el centro en redes sociales. Los hermanos tratan de dar normalidad a un hecho que, realmente, tampoco lo es demasiado. Que coincida su afición por un deporte puede pasar. Que todos sean unos cracks en lo suyo ya es menos habitual. Y, para más inri, Álvaro Zornoza triunfa en Estados Unidos. La estirpe de nadadores del Corazón de María no deja de soñar.