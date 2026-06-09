El Natahoyo celebrará este fin de semana una doble jornada de fraternidad: reparto del bollo, actividades infantiles, música...

La asociación vecinal "Atalía" de El Natahoyo celebrará este fin de semana dos días de fraternidad. El viernes tendrá lugar el reparto del bollo y de la botella de vino a los socios, de 18.00 a 20.00 horas, junto a la cafetería La Naval, en el parque Doctor Eguiburu Banciella. De 19.00 a 20.00 horas, además, habrá actividades infantiles y pintacaras y, posteriormente, show de Pablo Picallo.

El sábado 13, a partir de las 13.00 horas, tendrá lugar un corte de jamón, degustación y sesión vermú. Amenizará el encuentro el dúo "Moriarty" en una jornada para hacer barrio en El Natahoyo.