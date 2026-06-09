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El Natahoyo celebrará este fin de semana una doble jornada de fraternidad: reparto del bollo, actividades infantiles, música...

Los actos tendrán lugar en el parque Doctor Eguiburu Banciella

Un momento del reparto del bollo en El Natahoyo, el pasado año.

Un momento del reparto del bollo en El Natahoyo, el pasado año. / Luisma Murias

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S. G.

La asociación vecinal "Atalía" de El Natahoyo celebrará este fin de semana dos días de fraternidad. El viernes tendrá lugar el reparto del bollo y de la botella de vino a los socios, de 18.00 a 20.00 horas, junto a la cafetería La Naval, en el parque Doctor Eguiburu Banciella. De 19.00 a 20.00 horas, además, habrá actividades infantiles y pintacaras y, posteriormente, show de Pablo Picallo.

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El sábado 13, a partir de las 13.00 horas, tendrá lugar un corte de jamón, degustación y sesión vermú. Amenizará el encuentro el dúo "Moriarty" en una jornada para hacer barrio en El Natahoyo.

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