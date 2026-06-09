Novedades con la zona de bajas emisiones de Gijón: el Ayuntamiento enviará notificaciones sin multa en 2028 a los infractores

Ya es oficial. La Junta de Gobierno que integran los concejales de Foro y PP le ha dado su aprobación al proyecto normativo de la ordenanza que regulará la Zona de Bajas Emisiones (ZBE) de La Calzada. Hasta su aprobación definitiva aún queda el paso por comisión, las enmiendas de los grupos municipales y la votación en Pleno pero la mayoría que mantienen los socios de gobierno hace difícil que la oposición pueda incluir cambios de calado en la normativa, que vincula las restricciones de acceso a la zona a la activación del protocolo especial por episodios de contaminación en sus distintos niveles.

Vía disposición transitoria la ordenanza demora al 1 de enero de 2029 la aplicación de las sanciones de 200 euros por incumplimiento. Un compromiso político relacionado con la falta de una alternativa para los camiones que ahora cruzan La Calzada por la avenida Príncipe de Asturias. Pero eso no significa que no vaya a pasar nada hasta 2029. Tras la tramitación de la ordenanza el plan de la concejalía de Tráfico, que lidera el forista Pelayo Barcia, es dedicar 2027 a desarrollar campañas informativas que expliquen a los vecinos como funciona la ZBE.

Niveles de acceso a la ZBE de La Calzada. / Lne

Y ya en 2028, con el registro municipal obligatorio para que los coches tengan su autorización de paso ya activo y el sistema de control y verificación de matrículas ya operativo en las calles, se enviarán avisos individualizados a quienes accedan sin estar registrados o incumpliendo las condiciones de acceso. "El objetivo es asegurar una adaptación progresiva antes del inicio del régimen sancionador", se explica desde del Ayuntamiento.

Otros asuntos de la Junta de Gobierno

Ese fue uno de los puntos centrales de la sesión de trabajo de la Junta de Gobierno, que también aprobó la resolución de una convocatoria de incentivos empresariales por 45.000 euros y el convenio de colaboración con el Club de Empresas de Turismo de Negocios para el desarrollo durante el presente año del proyecto "Gijón Convention Bureau: promoción y comercialización de Gijón para el mercado de turismo de reuniones y eventos" por 88.000 euros. Se aprobó, además, el encargo a la Federación Asturiana de Concejos del servicio de socorrismo en las playas de Peñarrubia y Estaño desde el 13 de junio hasta el 31 de agosto .

Fuera del orden del día se aprobó un ajuste de las condiciones del contrato de las obras de rehabilitación integral del colegio público Los Campos que no afecta ni a su coste, ni a los plazos de ejecución. Hay que recordar que es un proyecto con financiación europea a través del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR).

También se aprobó la convocatoria de subvenciones para proyectos de inclusión socio-laboral y actuaciones de dinamización de la actividad económica dentro del pacto de concertación social "Gijón futuro" con un gasto comprometido de 182.000 euros este año y 318.000 el próximo.