El plan de montaje de la Semana Negra: empezando por el parking y dejando libre el espacio de las fiestas de San Juan

Una señal anunciado la próxima prohibición de aparcar en una parte del parking del paseo marítimo es la primera señal física del desembarco de la Semana Negra en su nueva ubicación de este año: El Arbeyal. El plan es liberar el espacio para que, en cuento lleguen las autorizaciones administrativas, se pueda empezar con el montaje

Se empieza por esa zona por dos motivos. Una es que allí irán las atracciones del ferial que por su complejidad necesitan de más tiempo para su instalación. Y la otra es que los trabajos en ese espacio no interferirán con las actividades que la asociación vecinal de La Calzada va a desarollar en el paseo marítimo para celebrar la festivad de San Juan.

Una coincidencia de eventos que se tenía clara desde el primer momento y que los organizadores de la Semana Negra han tenido muy en cuenta a la hora de diseñar el cronograma de su montaje. Todo el área que delimitan la avenida Príncipe de Asturias, la Casa del Mar y la sede de la Empresa Municipal de Aguas (EMA) será ocupada por las instalaciones vinculadas a los festejos vecianales entre el 19 y el 25 de este mes. Eso supone que esa parte de la Semana Negra, donde se ubicarán los locales de restauración más tradicionales, será la última en la fase de montaje del evento a celebrar entre el 3 y el 10 de julio.

Más tardeo y menos ruido para los vecinos

El paso al Arbeyal no solo ha obligado a la organización de la Semana Negra a reajustar los usos adecuándolos a un espacio más pequeño. También les ha servido para incorporar novedades que favorezcan convertir la Semana en un espacio de tardeo para rebajar la actividad nocturna y, con ello, las molestias para los vecinos. Una de esas novedades es generar un espacio de terrazas en primera línea de playa. Una franja hostelera que estará entre el ferial de las atracciones, que se coloca en la zona de aparcamiento de la playa para alejar el ruido de las viviendas, y el polo cultural –más próximo a la zona del Santa Olaya–donde confluirán las carpas de la organización y los puestos de librerías y artesanos. Allí también estará una carpa reservada para la asociación vecinal "Alfonso Camín" de La Calzada.

El cambio, tras varios años ocupando los terrenos de Naval Azul, ha obligado a los responsables de la Semana Negra a empezar de cero en lo que tiene que ver con cuestiones técnicas como las conexiones eléctricas o a las redes de servicios. Además, aunque eso le toca al Ayuntamiento, se está trabajando en habilitar el aparcamiento del Gijón Industrial como alternativa al que va a quedar inutilizado en El Arbeyal y en reforzar los servicios de transporte público a la zona.