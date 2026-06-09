Tráfico vincula las restricciones de paso a la zona de bajas emisiones de Gijón a la activación del protocolo por contaminación

Aunque las multas de 200 euros a los incumplidores no llegarán hasta 2029 y aunque para que el texto sea aplicable aún quedan semanas de tramitación municipal, la aprobación en la próxima Junta de Gobierno del proyecto normativo de la ordenanza que va a regular las zonas de bajas emisiones abre la puerta a la activación del registro municipal de vehículos autorizados y a la puesta en marcha de los equipos técnicos de control en la calle que darán soporte a la implementación de restricciones de acceso y estacionamiento en La Calzada. En ese barrio del Oeste estrenará Gijón esa ZBE a la que le obliga la ley de Cambio Climático y Transición Energética como ciudad con más de 50.000 habitantes.

La ordenanza diseñada por Tráfico para La Calzada relaciona cualquier limitación de paso a los coches a que haya una situación de mala calidad del aire tan importante como para que se haya declarado desde Medio Ambiente la activación del protocolo especial por episodios de contaminación que está vigente para la zona oeste de Gijón desde 2021. Las restricciones afectarán a más categorías de vehículos –de las trece a las que se hace referencia en la ordenanza siempre en base a la condición de su titular y no del coche–cuanto mayor sea el nivel de activación del protocolo.

De tal manera que al llegar al nivel 2, o nivel de alerta o alarma, solo podrían entrar los servicios de emergencia, de seguridad o esenciales, los vehículos para personas de movilidad reducida y quienes estuvieran autorizados en el registro municipal con la condición de empadronados o trabajadores dentro del perímetro de la ZBE. Ese es el peor de los escenarios.

¿Tienen que temer los vecinos constantes limitaciones de paso a sus casas? Se puede encontrar un punto de referencia mirando a lo que pasó en 2025. El año pasado fueron 30 los días con protocolo activado. Y por primera vez desde que existe ese protocolo se alcanzó un día el nivel de alarma. Declaración que conllevó la gratuidad del transporte público para todos los gijoneses. Ojo, estas cifras vinculadas a las condiciones fijadas en 2021 pueden cambiar.

La concejalía de Medio Ambiente tiene entre sus retos a corto plazo reformular el protocolo para que sea más fácil su activación. Entre las ideas que se plantean está modificar el sistema para que su activación sea menos dependiente de las condiciones meteorológicas y fijar, en algunos supuestos una activación automática a las 24 horas.

Pases temporales de 30 días

La mayor parte de las activaciones del protocolo de la zona oeste que se han hecho a lo largo de estos años ha sido en nivel de aviso. Trasladado a la ZBE eso supone que no podrían entrar los conductores que estuvieran en el registro municipal con autorización como empadronados en Carreño o como perceptores de servicios.

Esta última es una fórmula de autorización temporal vinculada a quienes de forma puntual accedan con su vehículo a la ZBE por motivos como ir a un hotel, un parking público, un taller de coches, un centro comercial, un pequeño comercio, un local hostelero... Esta autorización solamente se podrá solicitar mediante la aplicación móvil que regule el servicio y tendrá una duración máxima de 30 días.

Otro dato a tener en cuenta: todos los vehículos que quieran transitar por la ZBE de La Calzada tendrán que registrarse para conseguir la autorización municipal. El registro incluye notificar la matrícula ya que el control de accesos a la zona se va a hacer mediante un sistema automático de lectura de matrículas. Se libran de esa exigencia de registro los vehículos pertenecientes a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado o de servicios de emergencia. Los vehículos de empresas de servicios esenciales –desde sanitarios a taxis o furgones de correos o seguridad, por poner algunos ejemplos–también deberán registrarse. Se les va a exigir una declaración responsable de carácter bianual.

En el mismo artículo del borrador de ordenanza donde se especifica ese sistema de control de acceso se indica también que la autoridad municipal podrá exigir la colocación del distintivo ambiental que identifica la clasificación ambiental que el vehículo tiene en el registro de la Dirección General de Tráfico (DGT). Una exigencia que en su momento puso en marcha el anterior equipo de gobierno con gran polémica.

La calles afectadas por la nueva ZBE

Las restricciones también afectarán al estacionamiento. Pero el compromiso municipal es que quedarán señalizadas plazas de aparcamiento para determinados colectivos y para actividades de carga y descarga y modos de transporte prioritarios dentro de la ZBE como ciclos, bicicletas, vehículos de movilidad personal y vehículos eléctricos.

En principio la ZBE de La Calzada afectará a un terreno de 134 hectáreas con un perímetro de 4,6 kilómetros delimitado por las siguientes calles: Príncipe de Asturias, José Manuel Palacio, Agustín Argüelles, Orestes Menéndez, carretera de Avilés, calle del Campón, avenida de El Cerilleru, avenida de El Lauredal y calle Ruiz.