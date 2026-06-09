Los tráficos de Ebhisa cayeron un 45% en los primeros cinco meses del año

La descarga de minerales por Ebhisa en los cinco primeros meses del año descendió en un 45% respecto al mismo periodo del año pasado. En ese periodo la terminal controlada por la Autoridad Portuaria de Gijón descargó dos millones de toneladas. Las últimas 387.900 en el mes de mayo entre mineral de hierro y carbón siderúrgico. Ni un gramo de carbón térmico. La principal terminal de El Musel acabará este año con el movimiento de mercancías más bajo de su historia, insuficiente para cubrir sus costes operativos, por lo que cerrará el año en pérdidas, tal como adelantó LA NUEVA ESPAÑA.

La terminal, cuyo accionista principal es la Autoridad Portuaria y tiene como minoritarios a ArcelorMittal, EdP y Corporación Masaveu, está negociando con la multinacional siderúrgica una subida de las tarifas que le aplica para los años en los que el número de toneladas que traiga la acerera sea bajo, evitando así que se repita la situación que se va a dar en el ejercicio actual. La parada durante siete meses, por una avería, de uno de los dos hornos altos de Arcelor en Gijón es lo que ha provocado el brusco descenso de los tráficos de Ebhisa y llevará a que no cubra sus costes operativos.

El descenso del 45% en los tráficos de Ebhisa en los primeros cinco meses del año no sólo tiene que ver con la parada de un horno de Arcelor, sino también con el hecho de que en 2025 la multinacional siderúrgica hizo más acopios de los necesarios por motivos logísticos. Entre enero y mayo de 2025 las descargas en la terminal de minerales aumentaron un 28,45% respecto al mismo periodo de 2024, llegando a obligar a desviar la descarga de un barco de mineral al Muelle Romualdo Alvargonzález Figaredo (Muelle Norte) para evitar esperas para entrar a Ebhisa. Aquel aumento coyuntural de las descargas de Arcelor estaba vinculado a la explotación de una mina de hierro del gigante siderúrgico en África, optando por hacer los acopios en El Musel.

Si la situación hace un año era que crecían los tráficos portuarios por los graneles sólidos, mientras bajaban el resto de mercancías, ahora la situación es la opuesta: retroceden los graneles sólidos y con ellos el global del Puerto, pese al crecimiento en los movimientos de graneles líquidos y de carga general.

Entre enero y mayo se movieron por El Musel 5.164.351 toneladas frente a las 7.236.412 del mismo periodo del año pasado, lo que supone un retroceso del 28,63%. La caída en cuanto a graneles sólidos, sumados tanto los de Ebhisa como los de los muelles comerciales, fue de 2,27 millones de toneladas, un retroceso del 38,23% (un 45% en Ebhisa y un 26,88% en el resto del Puerto).

Mientras, el tráfico de graneles líquidos sumó en los cinco primeros meses del año 693.420 toneladas, un 9,57% más respecto a ese periodo del año pasado. Desde la Autoridad Portuaria se indica que las previsiones para los próximos meses apuntan a una evolución estable, con cifras similares a las de 2025.

Terminal de contenedores de El Musel / Marcos León / LNE

En lo que respecta a la mercancía general, entre enero y mayo se movieron 808.253 toneladas, un 19,92% más respecto a ese periodo de 2025. El crecimiento fue especialmente significativo en productos siderúrgicos, con un 46,44% más. En cuanto a la mercancía general transportada por contenedor, creció un 2,36%.

Convenio colectivo

Por otra parte, esta mañana se firmó el Acuerdo de Empresa del III Convenio Colectivo de la Autoridad Portuaria de Gijón, después de que el documento recibiera el visto bueno de Puertos del Estado. El acuerdo fue rubricado por la presidenta del Puerto, Nieves Roqueñí, y las representantes sindicales de UGT, Ana Gutiérrez, y de CCOO, Teresa Álvarez.

El nuevo acuerdo aplica cambios en los horarios del personal –como flexibilidad, jornada de verano u horario especial de la Semana Grande, por ejemplo– y en los pluses de calidad, productividad y evaluación de desempeño. Además, se regula el funcionamiento de los contratos de sustitución cuando no se dispone de bolsa de trabajo, las jornadas de teletrabajo anuales y se establece un protocolo de desconexión digital, informa el Puerto.