Un espectacular patrullero de la Armada española llega mañana a Gijón

Gijón recibirá una nueva visita de la Armada española. En concreto el patrullero de altura "Arnomendi", que ya recaló en Asturias hace unos años, atracará en el puerto de El Musel del 11 al 14 de junio con posibilidad de visitarlo.

El espigón II de El Musel recibirá al "Arnomendi" y las visitas arrancarán mañana jueves. El horario ,igual que el viernes, será de 17.00 a 19.00 horas. El sábado, de 10.00 a 12.00 horas y también de 17.00 a 19.00 horas.

El patrullero de altura ‘Arnomendi’, tercero de la clase ‘Chilreu’, dispone de un desplazamiento de 1.928 toneladas, una eslora de 66,5 metros, y una dotación de 38 personas, tiene como misión fundamental la vigilancia, inspección y apoyo a la flota pesquera en pesquerías internacionales y caladeros nacionales.

Noticias relacionadas

Entre sus cometidos, además, explican desde la Armada, está también el de ejercer el control del espacio marítimo, efectuar operaciones de búsqueda y salvamento, presencia naval en zonas de alta mar distantes, y en periodos prolongados, servir de plataforma para operaciones especiales y servir de plataforma para campañas científicas.