La rula de Gijón abre mañana la costera del bonito con la primera subasta de la campaña
El pesquero “María Digna” descargará 2.100 kilos de ejemplares capturados en los últimos días
La campaña del bonito de 2026 echará a andar mañana en la rula de Gijón con la celebración de la primera subasta de la temporada, una de las citas más esperadas del calendario pesquero y comercial del puerto gijonés.
El encargado de inaugurar la costera será el pesquero María Digna, que llegará a LonjaGijón con una descarga de 2.100 kilos de bonito distribuidos en piezas de tamaño mediano y grande. El escaso tiempo entre la captura y su llegada a puerto garantiza una gran calidad del producto, uno de los aspectos más valorados por compradores y consumidores.
La embarcación, con base en Bermeo y certificada en pesca sostenible, se ha convertido en una habitual de las primeras descargas de la campaña en Gijón. De hecho, ha sido la primera en llegar a la rula gijonesa en la mayoría de las últimas temporadas.
La subasta, prevista para las 6.30 horas, servirá además para marcar las primeras referencias de precio de uno de los productos más apreciados del Cantábrico. A la cita acudirán mayoristas, minoristas, pescaderías y representantes de grandes superficies, en una jornada que tradicionalmente despierta gran interés tanto en el sector pesquero como entre los consumidores.
Suscríbete para seguir leyendo
- Reabre, con nuevos dueños, uno de los merenderos más conocidos de Gijón: 'Habrá menú, habrá carta y, por supuesto, tendremos parrilla
- Grave accidente laboral en la plaza Mayor de Gijón: trasladan al Hospital de Cabueñes a un joven operario sobre el que cayó una caja fuerte
- Una abarrotada iglesia de La Asunción despide a Ángela Corbato, la gijonesa fallecida en un accidente en Palencia: 'Nunca se cansó de amar y de disfrutar de la vida
- Asturias contará con dos nuevas titulaciones de Formación Profesional desde el próximo curso: "Es una oferta de calidad y ajustada a los sectores industriales"
- Del 'no al miedo en las aulas' al 'mi hijo no es ningún criminal': conflicto en un colegio de Gijón por un clima de 'agresiones verbales y físicas
- Retenciones kilométricas en la 'Y' para salir de Gijón por un accidente de tráfico a la altura del viaducto de Somonte
- Maniobra heroica en Gijón: una policía local fuera de servicio y dos transeúntes salvan a un hombre de morir atragantado
- El nuevo parking disuasorio de Gijón, con cerca de 500 plazas, ya es una realidad: “Es una muestra de movilidad sostenible y aspiración compartida”