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La rula de Gijón abre mañana la costera del bonito con la primera subasta de la campaña

El pesquero “María Digna” descargará 2.100 kilos de ejemplares capturados en los últimos días

Cajas de bonito durante una de las subastas de 2022 en la lonja de El Musel.

Cajas de bonito durante una de las subastas de 2022 en la lonja de El Musel. / Juan Plaza

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Demi Taneva

Demi Taneva

Gijón

La campaña del bonito de 2026 echará a andar mañana en la rula de Gijón con la celebración de la primera subasta de la temporada, una de las citas más esperadas del calendario pesquero y comercial del puerto gijonés.

El encargado de inaugurar la costera será el pesquero María Digna, que llegará a LonjaGijón con una descarga de 2.100 kilos de bonito distribuidos en piezas de tamaño mediano y grande. El escaso tiempo entre la captura y su llegada a puerto garantiza una gran calidad del producto, uno de los aspectos más valorados por compradores y consumidores.

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La embarcación, con base en Bermeo y certificada en pesca sostenible, se ha convertido en una habitual de las primeras descargas de la campaña en Gijón. De hecho, ha sido la primera en llegar a la rula gijonesa en la mayoría de las últimas temporadas.

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La subasta, prevista para las 6.30 horas, servirá además para marcar las primeras referencias de precio de uno de los productos más apreciados del Cantábrico. A la cita acudirán mayoristas, minoristas, pescaderías y representantes de grandes superficies, en una jornada que tradicionalmente despierta gran interés tanto en el sector pesquero como entre los consumidores.

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