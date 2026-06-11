El "Arnomendi", el barco de la Armada que descansa en Gijón, enamora: "Es muy bonito de ver"

Siguiendo la estela del bonito desde las Azores, el rey de los platos trajo otro regalo a El Musel además de la primera subasta del año. Un regalo de 1.928 toneladas de peso y una eslora de 66,5 metros, que son las dimensiones del patrullero "Arnomendi", el buque de la Armada que ya hace las delicias de los gijoneses en el Espigón II del puerto. La embarcación arrancó la tarde del jueves su sesión de puertas abiertas maravillando a los visitantes que, de momento, fueron llegando con cuentagotas. Así, los primeros aspirantes a "grumetes" pudieron disfrutar de la cubierta del barco, de su helipuerto y de un puente de mando al que no le falta lujo de detalles. Y la tripulación, amable y encantadora, feliz de poder explicar todos los secretos de un buque clave para los pesqueros. "Gijón nos ha recibido muy bien. Era un puerto muy esperado", aseguraron varios de sus miembros.

Miembros entre los que se cuenta Natalia Giménez, alférez de navío y oficial de guardia este jueves. Para ella, la visita a Gijón es más especial si cabe, puesto que es la primera vez que entra en su Asturias patria querida a bordo de un barco. Ella es de Oviedo y se alistó en la Armada siguiendo los pasos de su hermano. Giménez ofreció a LA NUEVA ESPAÑA una visita por el "Arnomendi", incluyendo algunas zonas, como la sala de máquinas, que no son visitables para el público general. "Nosotros nos encargamos de dar apoyo y realizar inspecciones pesqueras. Colaboramos con el Ministerio y nuestra función es vigilar los caladeros para comprobar que los pesqueros cumplen con sus cupos", relata la marinera para resumir las tareas de este navío".

Óscar Ortega es cabo primero y él sabe todo acerca de la sala de máquinas del "Arnomendi". "Disponemos de un motor principal que, una vez que lo embragamos, ya tenemos el alternador de cola y este hace como una dinamo", detalla en la misma sala de máquinas donde hay que entrar con protección para los oídos por el fuerte ruido del motor del buque.

Las jornadas de puertas abiertas empezaron este jueves. El viernes el barco será visitable de cinco a siete de la tarde y el sábado, el día que se espera más afluencia, se podrá embarcar por la mañana, de diez a doce, y por la tarde, de cinco a siete. Aunque siendo el jueves día laboral y lectivo, el "Arnomendi" atrajo la atención de no pocos gijoneses. Unos de ellos fueron Javier Matías y su hija Cayetana, la pequeña Jara Álvarez, René González y su hijo Mario y Cristina Muñiz.

La visita al "Arnomendi" / Ángel González

A Cayetana, por ejemplo, lo que más le impresionó fue el puente de mando "porque hay mucha tecnología". Completa la visión Jara, también satisfecha con la misma zona, porque ahí vio "muchos ordenadores". Y puntualiza: "Es que lo estamos dando en clase de 'Science', que es como se dice en inglés 'Naturales'". Mientras, al pequeño Mario lo que más le impresionó fue "la palanca" con la que se dirige el buque. Los mayores, claro, también satisfechos. "La visita se hace un poco corta, pero es muy bonito de ver", confirman.

De Madrid venían Aída Barrientos y Sergio Romero con sus hijos Aída y Saúl. La madre es en realidad de Gijón y la familia emplea el fin de semana largo para pasar unos días lejos de la capital. "Aprovechamos a venir el jueves porque creemos que habrá menos gente. El pequeño nunca se subió a un barco, así que estamos emocionados", cuenta ella. En la cubierta, atienden a las explicaciones Yolanda Fano, Manuel Jiménez, Pablo y Alba Villarejo y Patricia González. "Salimos del cine y decidimos venir. Siempre que atraca algún barco venimos. En la Armada, además, son muy atentos y así da gusto", detalla este grupo.

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Hasta el sábado estará el "Arnomendi", cuya tripulación podrá disfrutar de la amabilidad de Gijón. Tras doce días en alta mar, con unas condiciones meteorológicas bastante regulares que hacen que el tiempo para ellos se haya hecho más largo de la cuenta, los marineros de este buque se han ganado un merecido descanso en la capital marítima del Principado.