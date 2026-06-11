La Calzada centra en la salud su escrito al Defensor del Pueblo por los camiones

Fin de la espera. La Federación de Asociaciones Vecinales (FAV) de la zona urbana y la asociación "Alfonso Camín" de La Calzada enviarán este jueves al Defensor del Pueblo el documento formal con el que denunciarán el problema de contaminación que sufre la zona oeste de Gijón. Según ha podido saber LA NUEVA ESPAÑA, en ese escrito conjunto se resumirá la situación como "un problema de salud pública". Asimismo, en el texto afearán la falta de respuestas que se han encontrado por parte de las administraciones -especialmente la regional y la nacional- a un tema por el que se han producido protestas desde hace más de tres décadas.

Los responsables de la FAV y de la asociación "Alfonso Camín" empezaron a trabajar en la posibilidad de lanzar este documento conjunto después de que el Defensor del Pueblo rechazara la queja que presentó en marzo la alcaldesa, Carmen Moriyón, por partir de una Administración. Desde entonces, el movimiento vecinal ha buscado la mejor opción para repetir esa gestión que realizó la Regidora. Finalmente, tanto la FAV como la asociación "Alfonso Camín" presentarán este jueves en un acto el documento que después enviarán al Defensor del Pueblo.

Según las fuentes consultadas, ese escrito contará con cuatro páginas de texto. El documento tendrá como eje central "el problema de salud pública" que se sufre en la zona oeste de Gijón, como ya hizo la Alcaldesa en su escrito. En ese sentido, los vecinos pondrán el foco en cómo afecta el incesante paso de los camiones por la avenida Príncipe de Asturias en los residentes de la zona, incidiendo en las consecuencias patológicas que produce en muchos vecinos.

Los vecinos, no obstante, irán más allá del problema de salud que supone que todavía no haya ningún avance en los accesos a El Musel para poder sacar el tráfico pesado de Príncipe de Asturias. En el escrito se hará especial hincapié en lo que conllevó la decisión del Ministerio de Transportes de descartar el vial de Jove, un "mazazo" que llegó a principios de 2024. Desde aquella fecha, el Ministerio todavía no ha puesto en marcha la alternativa que tanto anhelan los residentes de la zona oeste. Tampoco se han producido novedades en la ejecución del bulevar de Príncipe de Asturias, un plan que el Secretario de Estado de Transportes y Movilidad Sostenible, José Antonio Santano, aseguró recientemente que su intención es "llevarlo adelante" desde el Ministerio, a pesar de la petición del gobierno regional de asumir esas obras.

Desde finales de 2024, La Calzada inició una serie de concentraciones semanales para denunciar el incesante paso de camiones con mercancías peligrosas que se produce en la avenida Príncipe de Asturias. Además, el pasado fin de semana se llevó a cabo una acampada vecinal en los jardines de Lázaro Cárdenas. En ella se recordó que ya se hicieron otras acampadas en 1995 y 1997 por el problema de contaminación que desespera a los residentes. Precisamente, el documento que enviarán desde la FAV y desde la entidad "Alfonso Camín" al Defensor del Pueblo contará con un apartado sobre la lucha vecinal que se ha formado en torno a esta situación.