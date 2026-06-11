La Calzada urge una solución para poder celebrar las fiestas de San Juan: el plan previsto lo acaba de denegar la EMA

Los vecinos de La Calzada mostraron este miércoles su "malestar" después de conocer que la Empresa Municipal de Aguas (EMA) había denegado el plan inicial que se había diseñado para que el montaje de la Semana Negra no impida poder celebrar las fiestas de San Juan en El Arbeyal. Acerca de esa cuestión, desde el Ayuntamiento de Gijón aseguraron que "los diferentes servicios municipales implicados están trabajando para que se pueda hacer la fiesta sin problema y cumpliendo todas las necesidades de seguridad que requiere la zona".

La Empresa Municipal de Aguas informó desfavorablemente la ubicación elegida para algunos elementos que está previsto que se instalen para la fiesta del 24 de junio que la asociación vecinal "Alfonso Camín" recuperó el año pasado. La entidad logró impulsar cinco días de festejos alrededor de la hoguera de San Juan. En concreto, la EMA denegó el plan por situarse ciertas estructuras sobre el Depósito de Aguas de Tormenta o a escasos metros del mismo.

En ese sentido, fuentes municipales señalaron este miércoles que "la idea es que las fiestas se puedan realizar". "Por el montaje de la Semana Negra hay que modificar algunos espacios en la zona, pero se trabaja para que no haya problema. En esos terrenos hay un pozo de tormentas que requiere de condiciones especiales para que no se supere el peso en superficie y pueda generar hundimientos. Es en lo que se está trabajando para que la puedan hacer sin problema", aseveraron.

Noticias relacionadas

Por su parte, los vecinos de La Calzada hicieron hincapié en que "queremos dejar claro que nuestro problema no es la Semana Negra". "Se trata de un evento consolidado y respetado por todos. El problema es que el Ayuntamiento tenía la responsabilidad de coordinar dos acontecimientos que eran perfectamente previsibles y esa coordinación simplemente no se produjo", lamentaron desde la asociación "Alfonso Camín", desde la que confían en poder celebrar San Juan, pero piden celeridad en los trámites. "Después de meses de reuniones y gestiones, nos encontramos a pocos días del inicio de nuestras fiestas con que la alternativa planteada no cuenta con autorización y sin que exista una propuesta viable por parte del Ayuntamiento para resolver la situación", remarcaron.