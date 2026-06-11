El primer bonito de la temporada ya está en Gijón: 2.217 kilos de "pescado del Cantábrico y de gran calidad"

Con un par de semanas de retraso respecto a campañas anteriores, pero puntual con su cita de cada verano, el primer bonito de la temporada llegó esta mañana a las costas gijonesas. Madrugadores y cuando apenas asomaba el sol por el horizonte, el navío "María Digna Dos" de Bermeo atracó en el muelle de Rendiello, en el Musel, para descargar los 2.217 kilogramos de bonito que protagonizaron la primera subasta del año. Un producto que, debido a la fecha del año y los cambios de tendencia, llega directamente desde el mar Cantábrico, en vez desde el océano Atlántico como se ha visto en otras lonjas de Asturias.

"Estamos por aquí, en la parte nuestra de Bilbao y Francia, que es donde está corriendo el pescado. Ahora, por lo menos se ve, antes por esa zona no había nada", analizaba Iker Suárez, patrón del "María Digna Dos", minutos antes de rular el producto, un total de seis cajas de túnidos grandes y otras 16 de recortado. "Las corrientes han cambiado todo. Cuando faenamos en las Azores ni vimos bonito, tan solo pequeño y recortado, pero del grande ni rastro", añadía Suárez, que tras descargar hace una semana en Avilés, regresó de vuelta a la mar, pero cambiando de objetivo. "Salimos directamente para la zona alta de Galicia y ahí se veía un poco de recortado todavía. Siguiendo el ruido nos fuimos hasta Santander, donde ya empezaba a aumentar el tamaño", explicaba Suárez.

Con el bonito sobre el parqué de la lonja, la subasta arrancó en los 80 euros y marcó un precio máximo de 60,70 euros en su primera tina. Como marca la tradición, Pescados Basilio se hizo con el lote. "El precio es normal, hemos pagado un poco más para celebrar la llegada", explicaba su presidente, Basilio Castro, que por cuarto año consecutivo conseguía hacerse con la primera subasta de este pescado que "va para clientes asturianos nuestros de toda la vida". "Aunque tengamos mucha demanda, este producto se queda aquí. Es algo que llevamos dentro del corazón, el bonito va más allá de una campaña económica, es algo sentimental", añadía Castro.

EN IMÁGENES: El primer bonito de la temporada ya está en Gijón: 2.217 kilos de "pescado del Cantábrico y de gran calidad" / Ángel González

El precio medio de las tinas de tamaño grande se estableció en los 22,08 euros, siendo Pescados Kiku el que se llevó la mayoría de ellos. "Es un día especial para todos, tenemos ya al rey del verano, que es el bonito, y siempre presta comprarlos en Gijón", enfatizaba el gerente, Celso Sánchez, que destacaba el hecho de que "estos sí que son los primeros del Cantábrico". "Los primeros que se pescan son de lejos y vienen correudos y navegando. Aunque no estemos todavía en plena sazón, ganamos en calidad y frescura", añadía Sánchez que destinará el pescado para hostelería asturiana de "Tazones, Cangas de Onís, Ribadesella o Parres", principalmente y que compartía la opinión con Iker Suárez sobre la calidad del producto. "Está vivo y de cine", resumía el patrón.

El material restante, las 16 cajas de tamaño recortado, se subastaron a un precio medio de 10.11 euros. En su mayoría acabaron recalando en la compañía Alimerka, aunque Basilio, Pescastur y Lonja Gijón también adquirieron una tina cada uno. "No está tan mal, esperaba un poco más de precio en el recortado, pero es lo que hay estos últimos años, la tendencia va así", confesaba Súarez, una vez visto los resultados sobre el parqué gijonés en una primera subasta que supone el pistoletazo de salida a una campaña ansiada por los gijoneses. "Tiene visos de que va a ser excelente, mejor que ninguna de los últimos años, aunque hay que esperar, va a ser una campaña buena, seguro", pronosticaba Basilio Castro, que ya proyectaba hacia la temporada gastronómica del bonito. "El asturiano y la gente de Gijón lo lleva dentro. Ahora toca empezar con los platos y sus presentaciones: plancha, ajillo, pisto, en lata..., llega una explosión de gastronomía", sentenciaba.