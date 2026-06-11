Los vecinos de Gijón presentan su queja formal ante el Defensor del Pueblo por el tráfico pesado que soporta la zona oeste: "Es un problema de salud pública y de justicia territorial"

"Nos estamos jugando la salud. No es ningún capricho". Con estas palabras se expresaron este jueves los líderes de la Federación de Asociaciones Vecinales (FAV) de la zona urbana de Gijón y de la asociación "Alfonso Camín" de La Calzada, Manuel Cañete y Carlos Arias, respectivamente, tan solo unos minutos después de haber completado el envío eléctrónico al Defensor del Pueblo de la queja formal en la que denuncian el problema de contaminación que sufre la zona oeste de la ciudad. Tal y como avanzó LA NUEVA ESPAÑA, los vecinos han criticado en el texto "las promesas y retrasos" de las administraciones acerca de una reivindicación histórica para la que urgen "una solución justa". "La situación se ha convertido en un problema de salud pública y de justicia territorial", resaltan.

Representantes de la FAV y de la asociación "Alfonso Camín" se dieron cita este jueves en el Ateneo de La Calzada para confirmar el envío del documento formal al Defensor del Pueblo. El archivo cuenta con cuatro páginas en las que se desarrollan seis puntos y una última en la que se destacan algunas de las actuaciones que esperan que el Defensor del Pueblo realice ante el Ministerio de Transportes.

El documento gira en torno a las graves consecuencias que genera en la salud de los vecinos el paso por la avenida de Príncipe de Asturias de más de mil camiones de forma diaria. Por ello, el primer aspecto en el que hacen hincapié es "la salud pública como condicionante fundamental", subrayando que la propia Organización Mundial de la Salud (OMS) "estima que una parte muy significativa de la carga mundial de enfermedad y de la mortalidad está vinculada a factores medioambientales, especialmente a la contaminación atmosférica, al ruido, a determinados agentes químicos y a las condiciones del entorno urbano". "Enfermedades respiratorias, asma, EPOC, patologías cardiovasculares, procesos tumorales y afecciones derivadas de la exposición continuada a contaminantes forman parte de una realidad sobradamente acreditada", aseveran en la carta.

¿Qué solicitan los vecinos?

El segundo y tercer punto llevan como títulos "La situación específica de Asturias y de Gijón" y "La ampliación del Puerto de El Musel y el problema histórico de los accesos", citando que "la Zalia presenta un desarrollo muy deficiente, tan sólo viales, sin servicio eléctrico que posibilite una implantación empresarial ni unas conexiones viarias y ferroviarias capaces de absorber el tráfico de mercancías generado por el Puerto y el entorno industrial".

Tal y como adelantó este periódico, los vecinos también han decidido poner el foco en el documento en lo que supuso la paralización del vial de Jove como "una solución comprometida e incumplida que ya estaba comprometida y licitada por el Ministerio competente antes de las últimas elecciones generales de 2023". En el quinto punto, los vecinos defienden "el rechazo a la alternativa en superficie porque perpetúa el paso masivo de tráfico pesado junto a viviendas, centros educativos y espacios de convivencia". "Es una propuesta que cronifica el problema en vez de resolverlo", lamentan en la queja formal, en la que a continuación desarrollan las acciones impulsadas por el movimiento vecinal desde hace tres décadas y "la falta de impulso institucional". "Hay una situación de inacción estructural y de insuficiencia de medidas eficaces", señalan.

Tras explicar las claves de esas cuestiones, la FAV y la asociación "Alfonso Camín" piden en primer lugar al Defensor del Pueblo que se den a conocer las razones reales del incumplimiento del compromiso adquirido respecto al proyecto del vial de Jove. Asimismo, solicitan que se determine si esa paralización responde "verdaderamente a causas técnicas objetivas o si existen otros motivos no suficientemente explicados a la ciudadanía", así como a que el Defensor del Pueblo inste a la Administración General del Estado a avanzar con urgencia en una solución real, definitiva y compatible con la protección de la salud pública para los accesos al Puerto de El Musel. Por otro lado, piden que el Defensor del Pueblo favorezca "la necesaria coordinación institucional y la transparencia informativa hacia la ciudadanía" y requieren "la remisión y publicidad de los informes técnicos completos que justificaron la paralización del proyecto inicialmente comprometido, incluyendo los estudios geotécnicos, informes de afección a viviendas, análisis comparativos de alternativas y la motivación formal del descarte del soterramiento, permitiendo así el necesario control institucional y ciudadano sobre una decisión de enorme impacto público".

Esta denuncia realizada por parte del movimiento vecinal gijonés llega unos meses después de que el Defensor del Pueblo rechazara la queja que presentó en marzo la alcaldesa, Carmen Moriyón, por partir de una Administración.

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De forma paralela al envío de esta queja formal, los vecinos de La Calzada continúan esperando una respuesta del ministro Óscar Puente a la carta que le enviaron hace 90 días. Cuando el contador que tienen activo en Cuatro Caminos llegue a 100 días, la asociación "Alfonso Camín" realizará alguna "iniciativa especial", tal y como comentó Carlos Arias este jueves. "Llevamos casi 40 años peleando por esto, que es un asunto de dignidad. No pararemos hasta que nos den una solución", remarcó Arias, quien se mostró orgulloso de trabajar de la mano de la FAV "para que dejen de pasar camiones por Príncipe de Asturias".