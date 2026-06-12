Más de 1.200 viviendas en tres barrios: el plan del Principado para aumentar el "patrimonio público" en Gijón

Un plan a medio plazo para generar más de 1.200 viviendas en tres áreas de la ciudad. Esa idea ha transmitido este viernes el Principado al Ayuntamiento de Gijón en una reunión que llegaba días después del rifirrafe dialéctico entre administraciones a cuenta del proyecto de Ecojove. El Natahoyo, Laviada y Santa Bárbara son las zonas que plantea el gobierno autonómico para crear viviendas libres, protegidas para la venta y también públicas para destinar al alquiler, explicó Laura López, directora general de Urbanismo, que resaltó, no obstante, que la propuesta es a medio plazo. "Lo primero es trabajar para convertirla en un convenio y eso nos va a llevar unos cuantos meses", manifestó.

"Son actuaciones ya previstas en el Plan General; el Principado considera que la competencia urbanística es municipal, con lo cual nosotros intervenimos de manera excepcional", afirmó Laura López, que reivindicó que el objetivo es "incrementar el patrimonio público de vivienda". Para El Natahoyo, el Ejecutivo regional proyecta 350 pisos en el marco de una actuación "de regeneración urbana" que "apoyen" el plan de Naval Gijón. Mientras, para Laviada se plantean 262 viviendas, a ubicarse en una parcela frente a la estación de Sanz Crespo. "El suelo es municipal y la tramitación urbanística sería la más ágil", concretó Laura López.

Por último, son 606 las viviendas que se edificarían en una última finca en el sur, en Santa Bárbara. El Principado apuesta por una parcela cerca del Palacio del Marqués de Casa Tremañes. La directora general de Urbanismo afirmó que, de las parcelas mencionadas, solo la de Laviada es de ámbito municipal. "Las otras están previstas en el Plan General como iniciativa privada; entendemos que si no ha entrado es por las complejidades que hay", ahondó López.

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"Nos hemos comprometido a trabajar juntos para avanzar en el desarrollo de esos tres ámbitos", aseguró Jesús Martínez Salvador, portavoz del gobierno local y concejal de Urbanismo, que calificó el encuentro como "productivo y provechoso" y que marca "una hoja de ruta" para el futuro. El forista indicó que la propuesta remitida por el Principado "se acerca a lo que desde este Ayuntamiento defendemos". "Hay que hacer vivienda asequible de todos los tipos, vivienda destinada al alquiler y vivienda destinada a la venta con algún régimen de protección", subrayó Martínez Salvador.