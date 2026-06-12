La alerta del director del Centro Oceanográfico de Gijón: "la subida del nivel del mar hará a largo plazo que desaparezcan buena parte de las playas de Asturias"

Rafael González-Quirós (Oviedo, 1967), director del Centro Oceanográfico de Gijón, presentó esta semana en Naciones Unidas el informe de más de 1.600 páginas sobre la Tercera Evaluación Mundial de los Océanos, en el que coordinó al grupo de expertos que lo elaboraron.

Hábleme de los cambios que han observado.

A nivel global se está viendo una transformación general de los ecosistemas marinos con un decrecimiento de poblaciones. Por ejemplo, hay un 57% de las especies de aves marinas cuyas poblaciones están decreciendo. Se espera que a mediados de este siglo llegaremos a ver un Ártico completamente libre de hielo en el mes de septiembre. Eso supone un cambio radical en todo ese ecosistema. Otro dato, el 80% de los arrecifes de coral del Caribe han desaparecido desde los años 70.

¿Y el Cantábrico?

Quienes de pequeños pescaban en los pedreros habrán visto el cambio, con la desaparición de algas de la zona intermareal respecto a hace 30 o 40 años.

El informe habla de la aceleración en la subida del nivel del mar.

El ritmo se ha duplicado. En 2015 era de 1,3 a 1,9 milímetros al año y en 2023 de 4,3. Se prevé una progresión que puede llevar a aumentos de más de 5 a 10 milímetros anuales a finales de siglo.

¿Cómo afectará a Asturias?

A largo plazo puede hacer que lleguen a desaparecer buena parte de las playas, en las que el mar no pueda seguir erosionando la costa, porque se hayan creado infraestructuras detrás de las playas.

¿Puede provocar pérdida de arena en la playa de San Lorenzo?

A largo plazo, casi seguro. Lo que nadie es capaz de concretar es cuando será ese largo plazo.

¿En qué más afectará?

Ya hay efectos que se están notando con el cambio climático: estamos viendo temporales más fuertes y las olas de calor marinas, que afectan a los ecosistemas de forma drástica, se han duplicado.

¿Y las infraestructuras?

Todas las que se hayan construido sin tener en cuenta el aumento del nivel del mar, se van a poner en riesgo. No se va a poder proteger la costa entera. Va a haber que tomar decisiones sobre dónde permitimos que el mar siga erosionando y dónde proteger.

¿Es irreversible el cambio climático?

Lo es, porque estamos viendo incrementos de temperatura a más de 2.000 metros de profundidad y el tiempo para que esa masa de agua pudiera volver a enfriarse en contacto con la superficie si bajáramos la temperatura, que no sé como, sería de 500 o 1.000 años. Lo que podemos es intentar frenar el incremento de temperatura, pero no el ya sufrido.

¿Vamos a tener un clima distinto en Asturias?

Lo tenemos ya.

¿Qué hacer?

Se están poniendo encima de la mesa métodos de geoingeniería, interviniendo sobre la dinámica del ecosistema para favorecer la captura de carbono. Por ejemplo, echando nutrientes de los que hay carencia en el océano antártico, como el hierro, para favorecer el crecimiento del fitoplancton. El problema es que no están claros los efectos de modificar un ecosistema natural. El que tiene visos de ser más eficiente es elevar el pH del mar con sosa diluida, lo que hace que el agua sea capaz de absorber más CO₂.

¿Cree que los países va a hacer caso al informe científico que ha coordinado?

Nuestro mandato es aportar datos relevantes para la toma de decisiones políticas, que no corresponden a los científicos. El documento lo aprobarán los países en la Asamblea General de Naciones Unidas. Otra cosa es el caso que le vayan a hacer.

Ya están preparando el siguiente informe. ¿Novedades?

Valoramos dedicar un capítulo específico a los microplásticos y a contaminantes emergentes como los antibióticos, que están generando bacterias resistentes en los océanos. También necesitamos más datos del turismo costero y oceánico, el sector económico más importante ligado a la economía azul.