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El colegio Miguel de Cervantes de Gijón se va de ruta literaria para celebrar su proyecto "Palabras que transforman"

"El objetivo es convertir la lectura en una herramienta de transformación personal y social, fortaleciendo los lazos entre escuela, familia y entorno", destacan desde el centro educativo de la zona oeste

El colegio Miguel de Cervantes de Gijón crea una ruta literaria (en imágenes)

El colegio Miguel de Cervantes de Gijón crea una ruta literaria (en imágenes)

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El colegio Miguel de Cervantes de Gijón crea una ruta literaria (en imágenes) / LNE

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Sergio García

El colegio Miguel de Cervantes de Gijón celebró este viernes un acto que sirvió para presentar el producto final de este trimestre, la "Ruta Literaria Gijón Zona Oeste". Los alumnos explicaron los detalles del proyecto en el Ateneo de La Calzada y posteriormente realizaron, junto a profesores y familias, un recorrido por los puntos que integran esta ruta.

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La iniciativa, llamada "Palabras que transforman", es un proyecto de innovación que busca mejorar la competencia lingüística del estudiantado mediante la lectura, la creatividad y el trabajo cooperativo. "El objetivo es convertir la lectura en una herramienta de transformación personal y social, fortaleciendo los lazos entre escuela, familia y entorno", explican desde el centro educativo. El proyecto se basa en metodologías como el aprendizaje-servicio y el aprendizaje cooperativo.

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