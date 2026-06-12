El mítico colectivo "Los Collacios" ya forma parte del callejero de La Calzada: "Gijón no olvida a quienes lo hicieron mejor"

Roberto González llegó en silla de ruedas esta mañana al parque Fernando VI junto a sus tres hijos, Magaly, Roberto y Jéssica. Tenían por delante un acto que nunca olvidarán, en el que Roberto González terminó haciendo un paso de baile, tocando las palmas y sonriendo, como tantas veces realizó de la mano de su mujer, Margarita Rodríguez, al frente de la agrupación folclórica Los Collacios. "Me he quedado sin palabras para definir lo que siento. Estoy contentísimo", manifestó el gran protagonista al término de la cita en la que se descubrió la placa que ya le da el nombre de "Los Collacios" a uno de los espacios verdes de un parque que lució repleto de vecinos y familiares de Roberto y Margarita, quien falleció en 2016.

En imágenes: el homenaje de Gijón a "Los Collacios" / Luisma Murias

La encargada de presidir el acto fue la alcaldesa de Gijón, Carmen Moriyón, quien ensalzó la labor llevada a cabo por "Los Collacios" desde que se fundó la agrupación en 1969. Desde entonces, con Roberto y Margarita como líderes, este mítico colectivo luchó por llevar con orgullo el nombre de La Calzada por toda Asturias y más allá de la región. Tanto niños como mayores del barrio participaron en las clases de baile y de teatro que ofrecían o en los festivales benéficos que impulsaban, así como en los viajes que organizaban. "Nadie se lo pidió ni les garantizó el exito ni les prometió reconocimiento. Lo hicieron porque amaban lo que somos: la música, la danza, las tradiciones y la tierra", subrayó la Regidora.

Moriyón, además, puso en valor el dosier que crearon Magaly y otros familiares y amigos de "Los Collacios" para reivindicar que el Ayuntamiento realizara este homenaje. "Más de 900 personas firmasteis para pedirlo. Lo firmaron vecinos a título individual, asociaciones vecinales, clubes deportivos, corales, grupos políticos, el consejo escolar del colegio Federico García Lorca... En definitiva, lo firmasteis quienes conocíais de primera mano lo que significaban 'Los Collacios' porque lo vivisteis, lo bailasteis, lo cantasteis y lo aprendisteis", desarrolló la Alcaldesa, que recibió un largo aplauso por parte de los presentes.

Más de 900 personas lo solicitaron

En representación de la familia, Magaly tomó la palabra para agradecer la respuesta del Ayuntamiento y el apoyo de los vecinos del barrio. "Es emocionante ver cómo está este parque. Para nosotros es un orgullo ver el cariño que tenéis hacia ellos", manifestó una de las hijas de los fundadores de la agrupación, que añadió que "de esta forma se cierra el círculo que se abrió en 1969". "Este volverá a ser un punto de encuentro como antaño. Estamos inmensamente orgullosos de que nuestros padres hayan servido de referente a otras muchas personas. En definitiva, ellos han sido personas buenas, luchadoras, trabajadoras y siempre, siempre, siempre, siempre, personas dispuestas a ayudar", resaltó.

Durante su discurso, Magaly aprovechó para incidir en la relevancia de que el gobierno local apueste por realizar este tipo de homenajes en el callejero de la ciudad a quienes marcaron la historia de Gijón. "Uno de los que se merece su espacio es Pepe Blanco, gaitero mayor de la ciudad y alguien que nos enseñó a tocar la gaita y el tambor a muchas generaciones", culminó.

Tras las intervenciones, los familiares más jóvenes de la familia colocaron unos coloridos ramos de flores junto a la placa que descubrieron los tres hijos de Roberto González y Margarita Rodríguez para dar la bienvenida por todo lo alto al Jardín de la Agrupación Folclórica Los Collacios en un espacio situado frente al bloque de viviendas en el que Roberto y Margarita criaron a sus pequeños e idearon el grupo que dinamizó su barrio y que supo honrar a la perfección las tradiciones regionales.