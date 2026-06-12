Vivienda ratifica su postura con Ecojove: "No tenemos la intención de actuar, pero tampoco de bloquear nada"

El encuentro entre Principado y Ayuntamiento también dejó claras las distintas posturas que ambas administraciones mantienen respecto al plan residencial de Ecojove, que proyectaba 1.900 viviendas protegidas en la zona oeste. "Nosotros no tenemos la intención de actuar, pero tampoco la de bloquear absolutamente nada", subrayó este viernes Laura López, directora general de Urbanismo, que anunció que "estamos a disposición del Ayuntamiento para declarar formalmente la caducidad cuando ellos quieran para, como con cualquier ámbito urbanizable, ordenarlo como consideren".

"La iniciativa de Ecojove no es nuestra y no nos compete ponerla en marcha", ahondó Laura López, que resaltó que dicha actuación "no encaja en nuestro modelo de ciudad". "Gijón tendrá que crecer hacia el oeste cuando se solucionen los problemas de contaminación en la zona", proclamó la directora general de Urbanismo, que recalcó, durante una entrevista en Onda Cero Gijón, que "no vamos a ser obstáculo".

El Ayuntamiento, por su lado, defendió que esa actuación "es necesaria". Lo hizo en boca de Jesús Martínez Salvador, portavoz del gobierno local y concejal de Urbanismo, que reclamó al Ejecutivo autonómico a avanzar en el Plan Estatal de Vivienda, "en virtud del cual el Principado va a recibir unos fondos muy importantes que permitirían que en Gijón se pudiese desarrollar ya vivienda protegida y pública", afirmó el forista.

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Martínez Salvador expresó su "lamento" por la "no intención" del Principado de impulsar Ecojove, "la mayor bolsa de suelo de vivienda protegida del concejo". "Toda vez que Casa 47, una entidad estatal destinada a la promoción de vivienda pública, es en la actualidad propietaria de esos terrenos, no nos queda más remedio que instar a Casa 47 a que se desarrolle; hoy más que nunca al saber son terrenos en propiedad de una entidad pública", apostilló el portavoz municipal.