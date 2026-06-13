Marta Ortega llena de libros los silos de cemento que una empresa asturiana usó durante años en el puerto de Coruña
El centro MOP, el espacio artístico que la empresaria de Zara ha creado en Galicia, ha incorporado unos depósitos antiguos de la empresa de Aboño para convertirlos en una biblioteca única especializada en moda y fotografía de moda, con cafetería y sala de exposiciones
"Bienvenidos a The MOP Library, la biblioteca especializada en moda y fotografía de moda del Centro MOP de A Coruña, que permite la consulta presencial de más de 5.500 publicaciones fundamentales de las últimas cuatro décadas". Es la presentación y la invitación con la que los responsables de la Fundación Marta Ortega Pérez (Fundación MOP), el gran proyecto cultural de la hija del empresario Amancio Ortega, se dirigen a "estudiantes, investigadores y apasionados por la historia de la moda y el mundo editorial". Todos ellos van a encontrar en el Muelle de Batería -una de las viejas áreas portuarias coruñesas, desocupadas tras la construcción del superpuerto exterior de Punta Langosteira- libros, revistas, catálogos "y rarezas que conforman un archivo único y en crecimiento", explican desde la Fundación.
Esa biblioteca, conformada con fondos privados pero con vocación de servicio público, se abrió hace dos meses y constituye la última iniciativa de Marta Ortega Pérez, presidenta no ejecutiva del Grupo Inditex y fundadora y cabeza más visible de la fundación que lleva su nombre.
La biblioteca viene a completar el Centro MOP -de hecho, es un apéndice más de este espacio cultural-, que se ha hecho un nombre internacional en solo unos años gracias a las seis exposiciones (la primera en 2021) basadas en el trabajo de los grandes maestros de la fotografía, y especialmente de la fotografía de moda del último siglo. Exposiciones de primer nivel con obra de Peter Lindbergh, Steven Maisel, Helmut Newton, Irving Penn, David Bailey’s o Annie Leibovitz. En breve abrirá otra sobre el fotógrafo de moda italiano Paolo Roversi.
Tan estimulante es el contenido de las exposiciones como el paseo por el muelle portuario y el descubrimiento de cómo se puede sacar tan buen provecho de un antiguo espacio industrial. Esa recuperación, tanto del viejo almacén donde se llevan a cabo las grandes muestras, como de los silos que albergan los espacios complementarios, es obra de la arquitecta gallega Elsa Urquijo. Que igual sin saberlo le ha dado una gran alegría a la parroquia asturiana que pasa por el Centro MOP. Porque esos silos fueron depósitos usados desde los años sesenta, en concesión portuaria, por Cementos del Cantábrico, la firma de la Corporación Masaveu que se integró en Sociedad Anónima Tudela Veguín. Y lo atestigua la vieja imagen corporativa de la compañía, con su cruz de los ángeles, un vestigio de lo que fue que sigue en la pared del silo.
En uno de esos enormes depósitos es donde se ha creado la gran biblioteca, casi un templo fundido en negro, con una estética minimalista donde la semisombra y la tranquilidad son protagonistas. Una escalera de caracol, que va acompañando a las estanterías con las joyas bibliográficas, sube hacia la parte alta del edificio, donde los fondos se custodian a media luz para la mejor preservación. En la parte baja está la librería The MOP Bookstore, y en otros de los silos hay un espacio expositivo, un original aseo, y en la sala de maquinaria se ha montado un café. Con terraza y vistas al mar, otro aliciente.
- Muere una mujer de 53 años en una piscina de un chalet de Gijón mientras nadaba
- Reabre, con nuevos dueños, uno de los merenderos más conocidos de Gijón: 'Habrá menú, habrá carta y, por supuesto, tendremos parrilla
- Grave accidente laboral en la plaza Mayor de Gijón: trasladan al Hospital de Cabueñes a un joven operario sobre el que cayó una caja fuerte
- Detenido un hombre en la calle Corrida de Gijón por matar a una gaviota que 'les estaba molestando' en una terraza
- El detenido por matar a una gaviota en Gijón la estranguló y golpeó contra el suelo varias veces: 'Fue todo muy desagradable
- Asturias contará con dos nuevas titulaciones de Formación Profesional desde el próximo curso: "Es una oferta de calidad y ajustada a los sectores industriales"
- Del 'no al miedo en las aulas' al 'mi hijo no es ningún criminal': conflicto en un colegio de Gijón por un clima de 'agresiones verbales y físicas
- Cortes de tráfico por el concierto de Alejandro Sanz en Gijón: tramos, horarios y líneas de bus