Marta Ortega llena de libros los silos de cemento que una empresa asturiana usó durante años en el puerto de Coruña

"Bienvenidos a The MOP Library, la biblioteca especializada en moda y fotografía de moda del Centro MOP de A Coruña, que permite la consulta presencial de más de 5.500 publicaciones fundamentales de las últimas cuatro décadas". Es la presentación y la invitación con la que los responsables de la Fundación Marta Ortega Pérez (Fundación MOP), el gran proyecto cultural de la hija del empresario Amancio Ortega, se dirigen a "estudiantes, investigadores y apasionados por la historia de la moda y el mundo editorial". Todos ellos van a encontrar en el Muelle de Batería -una de las viejas áreas portuarias coruñesas, desocupadas tras la construcción del superpuerto exterior de Punta Langosteira- libros, revistas, catálogos "y rarezas que conforman un archivo único y en crecimiento", explican desde la Fundación.

Aspecto exterior del silo de la Fundación Marta Ortega, en Coruña / A. R.

Esa biblioteca, conformada con fondos privados pero con vocación de servicio público, se abrió hace dos meses y constituye la última iniciativa de Marta Ortega Pérez, presidenta no ejecutiva del Grupo Inditex y fundadora y cabeza más visible de la fundación que lleva su nombre.

La biblioteca viene a completar el Centro MOP -de hecho, es un apéndice más de este espacio cultural-, que se ha hecho un nombre internacional en solo unos años gracias a las seis exposiciones (la primera en 2021) basadas en el trabajo de los grandes maestros de la fotografía, y especialmente de la fotografía de moda del último siglo. Exposiciones de primer nivel con obra de Peter Lindbergh, Steven Maisel, Helmut Newton, Irving Penn, David Bailey’s o Annie Leibovitz. En breve abrirá otra sobre el fotógrafo de moda italiano Paolo Roversi.

La Fundación Marta Ortega y sus silos reconvertidos: la terraza exterior / A. R. / Fundación MOP

Tan estimulante es el contenido de las exposiciones como el paseo por el muelle portuario y el descubrimiento de cómo se puede sacar tan buen provecho de un antiguo espacio industrial. Esa recuperación, tanto del viejo almacén donde se llevan a cabo las grandes muestras, como de los silos que albergan los espacios complementarios, es obra de la arquitecta gallega Elsa Urquijo. Que igual sin saberlo le ha dado una gran alegría a la parroquia asturiana que pasa por el Centro MOP. Porque esos silos fueron depósitos usados desde los años sesenta, en concesión portuaria, por Cementos del Cantábrico, la firma de la Corporación Masaveu que se integró en Sociedad Anónima Tudela Veguín. Y lo atestigua la vieja imagen corporativa de la compañía, con su cruz de los ángeles, un vestigio de lo que fue que sigue en la pared del silo.

En uno de esos enormes depósitos es donde se ha creado la gran biblioteca, casi un templo fundido en negro, con una estética minimalista donde la semisombra y la tranquilidad son protagonistas. Una escalera de caracol, que va acompañando a las estanterías con las joyas bibliográficas, sube hacia la parte alta del edificio, donde los fondos se custodian a media luz para la mejor preservación. En la parte baja está la librería The MOP Bookstore, y en otros de los silos hay un espacio expositivo, un original aseo, y en la sala de maquinaria se ha montado un café. Con terraza y vistas al mar, otro aliciente.