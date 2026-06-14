El Hospital de Jove lanza un protocolo pionero para "humanizar" el trato a pacientes neurodivergentes
El plan está consensuado con asociaciones especializadas y sigue "el ejemplo" del Gregorio Marañón de Madrid
El salón de actos de la Fundación Hospital de Jove acogerá este martes a las 13.00 horas la presentación de un protocolo de atención al paciente neurodivergente. Desde el centro médico destacan que se trata de un "protocolo pionero en Asturias" que estará totalmente centrado en "la humanización de este tipo de pacientes". La presentación coincidirá con el Día del Orgullo de la Neurodiversidad, que se conmemorá mundialmente el 16 de junio.
Cada año, el Hospital de Jove lanza un nuevo proyecto de humanización. Esta vez surgió la idea de realizar un plan para pacientes neurodivergentes con el apoyo de asociaciones de este tipo de pacientes. Además, para conseguir un resultado eficaz, los profesionales de Jove estuvieron en contacto con sanitarios del Hospital General Universitario Gregorio Marañón de Madrid, un complejo referente para tratar a pacientes neurodivergentes.
Desde el Hospital de Jove explican que "desde el martes, gracias a este protocolo, en el programa Selene que utilizan todos los profesionales habrá una marca que distinga a estos pacientes". "Sistematizaremos todo, habrá un trato especial en urgencias y contaremos con pictogramas y sistemas de calma para saber cómo tratarlos de forma adecuada en momentos complicados".
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