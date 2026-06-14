Jove ultima su plan convertirse en hospital universitario y formar a estudiantes de la Universidad Europea

La Fundación Hospital de Jove ya tiene todo prácticamente listo para enviar al Principado la documentación necesaria para que las consejerías de Salud y de Ciencia, Industria y Empleo aprueben su conversión a hospital universitario para poder formar a estudiantes de la Universidad Europea. Según las fuentes consultadas, el centro médico de la zona oeste entregará "en breve" los archivos a las con los que esperan poder convertirse en el cuarto hospital universitario de la región. Para esas labores de docencia y formación resultará vital el edificio polivalente, cuya estructura ya ha sido construida totalmente y se espera que su obra acabe en verano de 2027. "Los plazos se están cumpliendo tal y como estaba previsto", celebran desde el complejo sanitario.

A raíz del acuerdo alcanzado con la Universidad Europea de cara a la formación de sus estudiantes de grados como Medicina y Enfermería, el Hospital de Jove aceleró el proceso para solicitar ser considerado como hospital universitario. Este centro médico no es el único de Gijón con el que la Europea ha alcanzado acuerdos, ya que también colaborará con los de Cruz Roja, Begoña y Covadonga.

Teniendo en cuenta ese esperado convenio, los responsables de la Fundación Hospital de Jove diseñaron en el edificio polivalente varios espacios enfocados para la formación de alumnos de la Europea. Más allá del salón de actos, también habrá zonas de docencia específicas para estos estudiantes universitarios.

Profesionales de Jove visitarán otros hospitales de España en los que ya forman a alumnos de la Europea

Con esos ingredientes, en el Hospital de Jove consideran que cumplen todos los requisitos para convertirse en el cuarto hospital universitario de Asturias. Hasta ahora, Jove ya mantiene acuerdos de prácticas con instituciones como la Universidad de Oviedo y centros de Formación Profesional, pero la alianza con la Universidad Europea para albergar sus prácticas clínicas resulta un paso clave para que el centro médico de la zona oeste adquiera esa dimensión.

Siguiendo los requisitos que marcan desde el Ministerio de Sanidad, el Hospital de Jove ha confeccionado un plan que será enviado en las próximas jornadas al Gobierno regional. Una vez trasladado ese documento, todo quedará en manos de las consejerías de Salud y de Ciencia, Industria y Empleo. Serán sus responsables los que determinen si Jove pasa a ser un hospital universitario, una categoría que en Asturias solo tienen el HUCA, Cabueñes y el San Agustín de Avilés.

Al margen de este plan, sanitarios del Hospital de Jove se desplazarán en los próximos meses a hospitales de distintas ciudades de España en los que existe un convenio con la Universidad Europea para poder tomar ideas de cara a la formación que esperan desarrollar desde el curso 2027-2028 en Gijón.

Precisamente, será en otoño de 2027 cuando el edificio polivalente del Hospital de Jove esté operativa la actividad sanitaria. Por ahora, las obras están desarrollándose con éxito y ya está culminada la fase de estructura. Las siguientes tareas se centrarán en el cerramiento exterior de la edificación y su impermeabilización, así como en las instalaciones técnicas, de la edificación y la impermeabilización. A continuación se ejecutan las instalaciones técnicas (agua, electricidad, gases medicinales), los acabados interiores, la instalación del equipamiento especializado y las pruebas de certificación. Se prevé que esta ampliación de Jove, que generará un edificio de 5.158, esté finalizada en verano de 2027. Previamente, desde el hospital se adquirirá todo el mobiliario para que la adecuación sea rápida.

Según las fuentes consultadas, todas las certificaciones de la obra han conseguido un "resultado correcto". Además, en el Hospital de Jove valoran como "una muy buena noticia" que se haya desbloqueado el acuerdo con la Universidad Europea, pero aseveran que "queda mucho camino por recorrer" para que el centro médico de la zona oeste pueda ofrecer las mejores condiciones al alumnado de la Europea.