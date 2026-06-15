Los Premios Princesa de Asturias son mucho más que una ceremonia anual. Constituyen un espacio de encuentro donde convergen la excelencia, el conocimiento, la cultura, la ciencia, el deporte, la cooperación internacional y el compromiso con los valores que fortalecen nuestras sociedades. Son, en esencia, un puente entre generaciones, territorios y maneras de entender el mundo desde el respeto, el diálogo y la búsqueda del bien común.

A lo largo de más de cuatro décadas, la Fundación Princesa de Asturias ha conseguido situar Asturias en el mapa internacional como un territorio abierto al pensamiento, a la creatividad y a la defensa de los derechos humanos. Cada edición convierte a la región en un lugar de referencia para el intercambio de ideas y la reflexión sobre los grandes desafíos de nuestro tiempo.

Los nombres de las personas y entidades galardonadas forman parte de la historia contemporánea. Científicos, escritores, deportistas, artistas, organizaciones humanitarias y defensores de la paz han compartido un reconocimiento que trasciende fronteras y que pone en valor aquello que nos une como sociedad. Sus trayectorias inspiran porque representan el esfuerzo, la perseverancia, la innovación y la voluntad de mejorar el mundo.

Sin embargo, uno de los mayores logros de los premios va mucho más allá del escenario del Teatro Campoamor. Su auténtico impacto se encuentra también en las aulas. A través del programa “Toma la palabra”, miles de estudiantes y docentes de toda España tienen la oportunidad de acercarse a las figuras premiadas, conocer sus historias y trabajar los valores que representan. La lectura, la escritura, la investigación, el arte y el pensamiento crítico se convierten así en herramientas para construir ciudadanía.

Esta dimensión educativa resulta especialmente valiosa en un momento en el que las nuevas generaciones necesitan referentes que les ayuden a comprender la complejidad del mundo sin renunciar a la esperanza. Los premios acercan ejemplos reales de personas que han transformado su entorno mediante el conocimiento, la creatividad, la solidaridad o la cooperación.

Los Premios Princesa de Asturias nos recuerdan que el progreso no depende únicamente de los avances tecnológicos o económicos, sino también de la capacidad de las personas para dialogar, crear, cuidar y construir comunidad. Son una invitación permanente a creer en el poder de la cultura, la educación y la ciencia para generar oportunidades y cohesión social.

Asturias no solo entrega premios al mundo. También comparte una manera de mirar el mundo: con curiosidad, compromiso, humanidad y vocación de futuro. Esa es, probablemente, la mayor herencia de unos premios que siguen inspirando a generaciones enteras.