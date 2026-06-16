Comienza el montaje de las instalaciones de la Semana Negra en su nueva ubicación en el Arbeyal

Tras las restricciones de aparcamiento de los últimos días, los operarios encargados del montaje de la Semana Negra comienzan a llevar material al entorno del Arbeyal, ubicación elegida para la nueva edición del festival el mes que viene y tras la imposibilidad de repetir cita en la finca de los viejos astilleros de Naval, ahora reconvertida en paseo público. El entorno de este arenal de la zona oeste cerró la jornada de este lunes con la colocación de varias de las estructuras de las futuras carpas, por ahora precintadas por cuestiones de seguridad.

La Semana Negra se celebrará este año entre los días 3 y 12 de julio y ha diseñado un operativo especial en su traslado al Arbeyal. El cambio de ubicación deja a los organizadores menos superficie útil para instalar carpas y casetas, pero eso se ha aprovechado para probar un formato nuevo y apostar este año por un festival de novela negra más centrada en el tardeo que en el ocio nocturno. Se espera que así, de paso, las molestias vecinales sean las mínimas posibles. La distribución de espacios, en cualquier caso, ya tiene esto en cuenta y alejará de las viviendas las atracciones de feria, dejando el polo cultural más cerca al entorno de Santa Olaya. El Ayuntamiento, por su parte, trabaja en crear espacios de aparcamiento.

Las estructuras metálicas de las carpas se están colocando sobre planchas metálicas y bloques de hormigón. Ocupan parcialmente el paseo de la playa, pero sin bloquearlo por completo. El operativo se inicia ahora, con más de dos semanas de margen, porque el cambio de ubicación obliga a iniciar desde cero cuestiones técnicas como la instalación eléctrica.

Una edición con novedades

En la programación de este año, la Semana Negra ha anunciado como una de sus principales novedades el estreno del Premio Domingo Villar-Semana Negra, que a partir de este año reconocerá la trayectoria de un autor de género negro en español. El primer galardonado será Lorenzo Silva, quien contará con protagonismo en uno de los actos centrales del certamen. También habrá una mesa redonda sobre Rambal en el 50.º aniversario de su asesinato.