Formación para jóvenes, combatir la soledad o una alimentación "de cercanía": Mar de Niebla sumará un nuevo espacio comunitario en La Calzada para "que el barrio se encuentre"

La Fundación por la Acción Social Mar de Niebla se expande. Y sus vías para aportar a la comunidad, también. La entidad afincada en la zona oeste tiene en marcha un proyecto que dará pie a un nuevo espacio comunitario que combinará cultura, formación para jóvenes y vida vecinal. Será "un sitio donde el barrio se encuentra", tal y como reza el "flyer" informativo que en las últimas semanas se ha ido repartiendo en La Calzada para que residentes y trabajadores se familiaricen con la iniciativa, que fructificará con un nuevo local en la calle Guatemala cuya apertura está prevista para septiembre.

Desde Mar de Niebla señalan que este espacio será "un lugar para juntarnos, aprender y cuidarnos", además de "una mesa abierta a todo el barrio". El proyecto contempla varias vertientes. Una de ellas es la "formación con futuro", con el objetivo de, precisamente, formar a jóvenes, en este caso en el ámbito de la hostelería en aras de generar empleo que puedan revertir en el entorno. Combatir la soledad es otra de las metas. Se plantea el emplazamiento como un lugar "de compañía para niñas y niños, jóvenes y mayores" para "que nadie pase el día en soledad". En definitiva, un espacio de reunión y encuentro.

"Sabemos que una actividad —un juego, un taller, una ruta— es la base para que pasen más cosas y que el momento de comer es clave para convivir", reivindican desde Mar de Niebla. El proyecto aboga, en ese sentido, por fomentar una "alimentación saludable y de cercanía". No será, eso sí, un comedor social al uso. La cuarta de las "patas" pasa por promover el diálogo vecinal. La iniciativa pretende crear un punto de encuentro "para charlar, proponer ideas, hacer cultura y tejer barrio", en consonancia con el proyecto comunitario de Mar de Niebla, articulado en numerosas ramas que convergen en un principal deseo: mejorar el bienestar de las personas.

Para el mes de julio hay programado un acto abierto bajo el título "Un café en la plaza". Mar de Niebla invita al mismo tanto para conocer los detalles de este plan que tiene entre manos como para descubrir el nombre del proyecto. Hay una votación activa. Los candidatos son "La Quintana del Oeste", "La Mesa del Barrio", "L'Alcuentru", "Polavilla", "Raigañu" y "Hay Sitio". Los interesados pueden decantarse por su favorito en la web de la entidad, en la urna ubicada en su local o en comercios del barrio.

"La comida es la excusa; el vínculo es el objetivo" es otra de las consignas que acompañan a esta nueva iniciativa que perfila la Fundación Mar de Niebla, que sumará en unos meses el descrito espacio comunitario para ampliar sus propuestas en la línea de transformar realidades en Gijón y, particularmente, en La Calzada.